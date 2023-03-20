Тюменский завод отправил три вездехода в зону СВО

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 08:00
«Один болотоход мы отправили бесплатно, два они приобрели, сейчас идут переговоры по конкретным моделям, какие они хотят, и будет дальнейшая поставка», — рассказал РБК Тюмень менеджер по продажам ТЗВТ.
Отметим, на данный момент завод производит пять видов снегоболотоходов «Росомаха». Стоимость транспортных средств составляет от 1 до 2 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что «Тюменский завод вездеходной техники» отказался от производства бронежилетов. По словам сотрудников предприятия, заводу не удалось наладить производственную работу цехов.