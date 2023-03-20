Тюменский завод отправил три вездехода в зону СВО

Тюменский завод отправил партию вездеходов для бойцов СВО

Три снегоболотохода «Росомаха» отправил на фронт инженерным подразделениям «Тюменский завод вездеходной техники». По словам работников предприятия, в ближайшее время ожидаются еще поставки.

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