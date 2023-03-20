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Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

Тюменский завод отправил три вездехода в зону СВО

20 марта 2023, 07:58
Фото: Тюменский завод вездеходной техники

Тюменский завод отправил партию вездеходов для бойцов СВО

Три снегоболотохода «Росомаха» отправил на фронт инженерным подразделениям «Тюменский завод вездеходной техники». По словам работников предприятия, в ближайшее время ожидаются еще поставки.
Сюжет
Тюмень
«Один болотоход мы отправили бесплатно, два они приобрели, сейчас идут переговоры по конкретным моделям, какие они хотят, и будет дальнейшая поставка», — рассказал РБК Тюмень менеджер по продажам ТЗВТ.

Отметим, на данный момент завод производит пять видов снегоболотоходов «Росомаха». Стоимость транспортных средств составляет от 1 до 2 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что «Тюменский завод вездеходной техники» отказался от производства бронежилетов. По словам сотрудников предприятия, заводу не удалось наладить производственную работу цехов.

Тюменский завод по выпуску вездеходов начал шить бронежилеты
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Завод#Производство#Промышленное производство#Тюмень#Тюменская область
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