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Posted Сегодня, 17:45

Published Сегодня, 17:45

Modified Сегодня, 17:46

Updated Сегодня, 17:46

Тюменку нашли только через 12 дней поисков

20 марта 2023, 17:45
Фото: 1MI

Через 12 дней поисков нашли 37-летнюю тюменку

В Тюменской области завершились поиски Волосниковой О. А., 1986 года рождения. По данным поисковой группы «Белая Сова, женщина жива, с неё все нормально.

Тюменку разыскивали с 8 марта, ориентировка по ней дважды размещалась в соцсетях и СМИ.

«Найдена, жива! Спасибо за помощь в распространении информации», - сообщили представители ПО «Белая Сова» в ВК.

Сегодня «Наш город» сообщал о пропаже 13-летнего Даниила Кокшарова. Мальчик ростом 176 сантиметров, среднего телосложения. Он живёт в селе Борки (недалеко от Тюмень). На данный момент «ТюменьРегионСпас» организовал сбор волонтёров для поисковых работ.

Сегодня пропал 13-летний мальчик
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Поиск#Поиск работы#Поиск человека#Поиск очевидцев#Дороги#Погода
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