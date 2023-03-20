Тюменку нашли только через 12 дней поисков

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
Тюменку разыскивали с 8 марта, ориентировка по ней дважды размещалась в соцсетях и СМИ.
«Найдена, жива! Спасибо за помощь в распространении информации», - сообщили представители ПО «Белая Сова» в ВК.
Сегодня «Наш город» сообщал о пропаже 13-летнего Даниила Кокшарова. Мальчик ростом 176 сантиметров, среднего телосложения. Он живёт в селе Борки (недалеко от Тюмень). На данный момент «ТюменьРегионСпас» организовал сбор волонтёров для поисковых работ.