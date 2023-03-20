Тело солиста группы Cream Soda до сих пор не нашли: жив он или нет?

Группа Cream Soda была основана в 2012 году. Наибольшую популярность они получили после выхода ряда песен в период пандемии. В частности, «Никаких больше вечеринок». Кроме этой, известными стали их треки «Плачу на техно» и «Уйди, но останься». Главной особенностью группы можно назвать нестандартные клипы, в одном из них даже снялся известный шоу-мен и ведущий Александр Гудков. Село, где произошла трагедия, Диево-Городище — родина Дмитрия, там же были сняты первые клипы группы.