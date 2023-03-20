Тело солиста группы Cream Soda до сих пор не нашли: жив он или нет?

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Под лед провалились пять человек, двое из них смогли выбраться. Течение на Волге в это время стремительное, поэтому трех человек утащило под лед. Сейчас Дмитрия Свиргунова, Романа Свиргунова и Георгия Киселева разыскивают водолазы. Добавим, что с момента трагедии прошло уже более 12 часов. По пути в больницу скончался 27-летний Аристарх Ухтомский. Выжила Валерия Дерман.
«Наш Дима Нова в компании друзей гулял по Волге и провалился под лёд. Диму, его брата Рому и друга Гошу Киселёва до сих пор ищет МЧС. Аристарха, нашего друга, который тоже провалился под лёд, удалось достать, но не удалось спасти. Как только у нас будет информация от МЧС, мы вам сообщим»? — сообщается в официальном в официальном паблике группы Cream Soda в «ВКонтакте».
На момент трагедии Дмитрию Свиргунову было 34 года.
Группа Cream Soda была основана в 2012 году. Наибольшую популярность они получили после выхода ряда песен в период пандемии. В частности, «Никаких больше вечеринок». Кроме этой, известными стали их треки «Плачу на техно» и «Уйди, но останься». Главной особенностью группы можно назвать нестандартные клипы, в одном из них даже снялся известный шоу-мен и ведущий Александр Гудков. Село, где произошла трагедия, Диево-Городище — родина Дмитрия, там же были сняты первые клипы группы.