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Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Страховщики попросили доступ к городским камерам наблюдения

Сегодня, 08:42
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) попросил доступ к городским камерам видеонаблюдения по всей стране для борьбы с мошенниками.

Как передают “Известия”, с этой просьбой страховщики обратились к руководствам регионов. В союзе говорят, что таким образом можно выявлять случаи обмана и сократить сроки урегулирования убытков. Представители ВСС отметили, что сейчас большинство регионов не выдают доступа к камерам по запросам, а при выявлении мошенников и обращении в правоохранительные органы процесс затягивается.

В регионах же отмечают, что предложение страховщиков может нести риски утечки данных сторонним компаниям.

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