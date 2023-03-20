Страховщики попросили доступ к городским камерам наблюдения

Как передают “Известия”, с этой просьбой страховщики обратились к руководствам регионов. В союзе говорят, что таким образом можно выявлять случаи обмана и сократить сроки урегулирования убытков. Представители ВСС отметили, что сейчас большинство регионов не выдают доступа к камерам по запросам, а при выявлении мошенников и обращении в правоохранительные органы процесс затягивается.