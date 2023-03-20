Сразу три машины столкнулись на Московском тракте около Тюмени. Видео

Ранее «Наш город» сообщал, что пьяная тюменка снесла светофор на Лесобазе. Инцидент произошел на перекрестке улиц Дамбовской и Западносибирской. Тюменка пояснила, что отвлеклась на телефон и в итоге не справилась с управлением.