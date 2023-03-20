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Posted Сегодня, 10:20

Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Сразу три машины столкнулись на Московском тракте около Тюмени. Видео

20 марта 2023, 10:20
Фото: скрин "Авто Тюмень - ДТП"

Женщина пострадала в ДТП с трактором на трассе Екатеринбург – Тюмень. Видео

Около Тюмени на Московском тракте 20 марта произошло ДТП с участием погрузчика и двух легковых машин. По данным паблика «Авто Тюмень – ДТП», машины перекрыли две полосы движения.

Пострадал водитель автомобиля «Дэу», но скорую помощь вызывать не стали. Ущерб от дорожного происшествия значительный, у узбекской машины оторвало переднее колесо.

Причины аварии выясняют инспекторы ГИБДД.

Ранее «Наш город» сообщал, что пьяная тюменка снесла светофор на Лесобазе. Инцидент произошел на перекрестке улиц Дамбовской и Западносибирской. Тюменка пояснила, что отвлеклась на телефон и в итоге не справилась с управлением. 

Пьяная тюменка врезалась в светофор на Лесобазе
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#Александр Мязин#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Водители#Дороги
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