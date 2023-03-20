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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Соискатели национальной премии «КонТЭКст» могут подавать заявки до 1 июля

20 марта 2023, 13:15
Фото: konkurs-tek.ru
Национальная премия «КонТЭКст» начинает свой 14-й сезон. О начале приема заявок на конкурс лучших коммуникационных проектов ТЭК и промышленности сообщили в Центре развития коммуникаций ТЭК и комитете по коммуникациям в ТЭК Российской ассоциации по связям с общественностью.

Премия «КонТЭКст» объединяет коммуникаторов, специалистов и журналистов из различных отраслей топливно-энергетического комплекса и промышленности. Они представят на суд жюри социально и общественно значимые проекты компаний, которые улучшат репутацию отрасли. Об этом информирует oilcapital.ru.

В нынешнем году на конкурсе будет 27 номинаций. Впервые специалисты дадут оценку работам в номинациях «В контексте культуры», «Проекты по наставничеству» и «Лучшие корпоративные университеты».

Участвовать в конкурсе смогут представители компаний промышленности и ТЭК, энергетического машиностроения, изготовители и продавцы оборудования, проектировщики, конструкторские, сервисные и научные центры, вузы и СМИ. До первого июля будет продолжаться прием заявок.

Форум и церемония награждения лауреатов премии «КонТЭКст» состоятся осенью этого года. Точные дата и место назовут позднее.

В текущем году компаниям будут давать оценку по дополнительным показателям, таким как результаты экономической деятельности, активность в информационной сфере, оперативность и полнота данных, публикуемых в СМИ, телеграм-каналах и социальных сетях, профессионализм при работе с журналистами и блогерами.

В рамках премии «КонТЭКст» окажут поддержку талантливым журналистам, пишущим на темы развития топливно-энергетического комплекса и промышленности. Также проведут конкурс среди наиболее активных в СМИ независимых специалистов ТЭК и промышленности, которые комментируют работу топливно-энергетического комплекса и промышленного блока РФ.

Члены жюри конкурса - ведущие эксперты PR-сообщества и массмедиа, корреспонденты, сотрудники пресс-служб, госкомпаний, госведомств, бизнес-структур и общественных объединений.

Оставить заявку, заполнить регистрационную форму и получить более подробные данные можно на сайте премии: https://konkurs-tek.ru/. Заявки нужно отправлять на электронный адрес оргкомитета: [email protected].

Центр развития коммуникаций ТЭК является организатором конкурса, а медиахолдинг 1МI - официальным коммуникационным партнером.

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