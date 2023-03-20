Соискатели национальной премии «КонТЭКст» могут подавать заявки до 1 июля

В текущем году компаниям будут давать оценку по дополнительным показателям, таким как результаты экономической деятельности, активность в информационной сфере, оперативность и полнота данных, публикуемых в СМИ, телеграм-каналах и социальных сетях, профессионализм при работе с журналистами и блогерами.