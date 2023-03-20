Си Цзиньпин написал в статье о дружбе и укреплении экономических связей с Россией

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Он также выразил намерение укрепить отношения и сотрудничество с Россией в рамках "всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", пишет издание rtvi.com.
Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Россия демонстрируют "зрелые и устойчивые" отношения, которые служат примером межгосударственных отношений нового типа. Он также отметил, что экономические связи между странами процветают, и призвал к увеличению масштабов торговли и развитию новых форм сотрудничества. Кроме того, Цзиньпин заявил о необходимости восстановления туризма между Китаем и РФ и проведении совместного обучения для молодежи.
Он также подчеркнул, что Пекин занимает объективную и беспристрастную позицию в украинском кризисе и прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам. Цзиньпин повторил основные идеи мирного плана по Украине, который был обнародован Китаем в годовщину начала боевых действий.
Он также назвал многополярность, экономическую глобализацию и демократизацию международных отношений необратимой тенденцией и заявил о необходимости продвижения этих явлений. Цзиньпин отметил, что миропорядка, где решающее слово принадлежит отдельной стране, не существует, и что мир и солидарность на планете отвечают общим интересам всего человечества.