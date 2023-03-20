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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Си Цзиньпин написал в статье о дружбе и укреплении экономических связей с Россией

Сегодня, 14:25
Председатель КНР, Си Цзиньпин, опубликовал статью в "Российской газете", в которой подчеркнул "неувядающую" дружбу между Россией и Китаем, рассказал о рекордном уровне товарооборота между двумя странами и назвал условия для решения кризиса на Украине.

Он также выразил намерение укрепить отношения и сотрудничество с Россией в рамках "всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", пишет издание rtvi.com.

Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Россия демонстрируют "зрелые и устойчивые" отношения, которые служат примером межгосударственных отношений нового типа. Он также отметил, что экономические связи между странами процветают, и призвал к увеличению масштабов торговли и развитию новых форм сотрудничества. Кроме того,  Цзиньпин заявил о необходимости восстановления туризма между Китаем и РФ и проведении совместного обучения для молодежи.

Он также подчеркнул, что Пекин занимает объективную и беспристрастную позицию в украинском кризисе и прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам. Цзиньпин повторил основные идеи мирного плана по Украине, который был обнародован Китаем в годовщину начала боевых действий.

Он также назвал многополярность, экономическую глобализацию и демократизацию международных отношений необратимой тенденцией и заявил о необходимости продвижения этих явлений. Цзиньпин отметил, что миропорядка, где решающее слово принадлежит отдельной стране, не существует, и что мир и солидарность на планете отвечают общим интересам всего человечества.

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