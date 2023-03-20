Си Цзиньпин написал в статье о дружбе и укреплении экономических связей с Россией

Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Россия демонстрируют "зрелые и устойчивые" отношения, которые служат примером межгосударственных отношений нового типа. Он также отметил, что экономические связи между странами процветают, и призвал к увеличению масштабов торговли и развитию новых форм сотрудничества. Кроме того, Цзиньпин заявил о необходимости восстановления туризма между Китаем и РФ и проведении совместного обучения для молодежи.