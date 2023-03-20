Сегодня пропал 13-летний мальчик

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
В описании примет указано, что у подростка темно-русые волосы, карие глаза, рост 176 см. В последний раз его видели в синей куртке, камуфлированных коричневых штанах и темно-синих кроссовках. Под курткой на нем была надета серая кофта.
Все, кому станет известно, где находится мальчик, могут обратиться к инфоргу поиска Виктории по номеру 8-982-922-78-84 или по телефону горячей линии 8-800-600-59-52.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области с 8 марта не могут найти пропавшую женщину.