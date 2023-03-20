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Posted Сегодня, 16:18

Published Сегодня, 16:18

Modified Сегодня, 16:27

Updated Сегодня, 16:27

Сегодня пропал 13-летний мальчик

20 марта 2023, 16:18
Фото: 1MI

В Тюменской области разыскивают 13-летнего подростка

В Тюмени ищут 13-летнего мальчика Данила Кокшарова, пропавшего 20 марта в селе Боровки, информация об этом появилась в ДПСО«Тюменьрегионспас».

В описании примет указано, что у подростка темно-русые волосы, карие глаза, рост 176 см. В последний раз его видели в синей куртке, камуфлированных коричневых штанах и темно-синих кроссовках. Под курткой на нем была надета серая кофта.

Все, кому станет известно, где находится мальчик, могут обратиться к инфоргу поиска Виктории по номеру 8-982-922-78-84 или по телефону горячей линии 8-800-600-59-52.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области с 8 марта не могут найти пропавшую женщину.

В Тюмени около двух недель не могут найти пропавшую женщину
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#Елена Чебоксарова#Поиски#Поиски человека#Подросток#Тюменская область#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Тюменцы
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