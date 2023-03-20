«Росводоканал Тюмень»: городская канализация не предназначена для талой воды

Потепление в Тюмени привело к стремительному таянию снега и значительному скапливанию талых вод на улицах и во дворах. «Росводоканал Тюмень» призывает горожан не открывать крышки канализационных люков и не отводить паводковые воды в канализационные сети.

Вместе с весенними ручьями в городскую систему водоотведения попадает мусор. Это ведет к возникновению засоров, что может стать причиной подтопления территорий сточными водами. «Некоторые считают, что таким образом помогают городу справиться с излишками воды на проезжей части или во дворах домов. Между тем, несанкционированный сброс паводковых вод засоряет колодцы и самотечные коллекторы, может привести к подтоплению подвалов жилых строений и нарушениям гидравлического режима сети, провоцирует создание нештатных ситуаций», – предупреждает начальник цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения «Росводоканал Тюмень» Роман Габрильян. Хозяйственно-бытовая канализация технически не предназначена для сбора талой воды. Подобные действия запрещены правилами пользования системой водоотведения. При выявлении нарушений составляется акт и к нарушителям применяются штрафные санкции. Кроме того, открытые колодцы угрожают безопасности людей и животных. Также они могут стать причиной ДТП. Поэтому в компании призывают горожан к ответственности и недопущению вышеназванных фактов. Сообщить об открытом колодце можно по телефону: 540-940 или оставить заявку на сайте водоканала Tyumen.rosvodokanal.ru. Кнопка «Увидел открытый люк? Сообщи!» размещена на главной странице сайта.