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Updated Сегодня, 11:16

«Росводоканал Тюмень»: городская канализация не предназначена для талой воды

20 марта 2023, 11:16
Фото: Росводоканал Тюмень
Потепление в Тюмени привело к стремительному таянию снега и значительному скапливанию талых вод на улицах и во дворах. «Росводоканал Тюмень» призывает горожан не открывать крышки канализационных люков и не отводить паводковые воды в канализационные сети.

Вместе с весенними ручьями в городскую систему водоотведения попадает мусор. Это ведет к возникновению засоров, что может стать причиной подтопления территорий сточными водами.

«Некоторые считают, что таким образом помогают городу справиться с излишками воды на проезжей части или во дворах домов. Между тем, несанкционированный сброс паводковых вод засоряет колодцы и самотечные коллекторы, может привести к подтоплению подвалов жилых строений и нарушениям гидравлического режима сети, провоцирует создание нештатных ситуаций», – предупреждает начальник цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения «Росводоканал Тюмень» Роман Габрильян.

Хозяйственно-бытовая канализация технически не предназначена для сбора талой воды. Подобные действия запрещены правилами пользования системой водоотведения. При выявлении нарушений составляется акт и к нарушителям применяются штрафные санкции.

Кроме того, открытые колодцы угрожают безопасности людей и животных. Также они могут стать причиной ДТП. Поэтому в компании призывают горожан к ответственности и недопущению вышеназванных фактов. 

Сообщить об открытом колодце можно по телефону: 540-940 или оставить заявку на сайте водоканала Tyumen.rosvodokanal.ru. Кнопка «Увидел открытый люк? Сообщи!» размещена на главной странице сайта.

#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Жалобы#Экономика
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