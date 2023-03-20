Россиянам приходится дольше ждать ремонта PlayStation

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Как передают “Известия”, специалисты рынка отнесли к числу причин задержек проблемы с логистикой и то, что консоль выпускается в нескольких вариантах, которые только внешне не отличаются друг от друга.
Юристы отметили, что в любом случае срок устранения недостатков не должен превышать 1,5 месяца. Впрочем, неавторизованные сервисы готовы выполнить ремонт прямо в день обращения, однако их возможности сильно отличаются от тех, которые есть у авторизированного центра.