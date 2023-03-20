Россиянам приходится дольше ждать ремонта PlayStation

Юристы отметили, что в любом случае срок устранения недостатков не должен превышать 1,5 месяца. Впрочем, неавторизованные сервисы готовы выполнить ремонт прямо в день обращения, однако их возможности сильно отличаются от тех, которые есть у авторизированного центра.