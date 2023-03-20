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Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

Россиянам приходится дольше ждать ремонта PlayStation

Сегодня, 08:43
Сроки ремонта консолей PlayStation в России значительно выросли. Участники рынка обслуживания приставок рассказали, что срок ремонта может составлять два месяца и более.

Как передают “Известия”, специалисты рынка отнесли к числу причин задержек проблемы с логистикой и то, что консоль выпускается в нескольких вариантах, которые только внешне не отличаются друг от друга.

Юристы отметили, что в любом случае срок устранения недостатков не должен превышать 1,5 месяца. Впрочем, неавторизованные сервисы готовы выполнить ремонт прямо в день обращения, однако их возможности сильно отличаются от тех, которые есть у авторизированного центра.

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