«Россети Тюмень» обеспечат филиалы новыми устройствами диагностики энергооборудования

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Новое диагностическое оборудование позволит энергетикам проводить высокоточную оценку технического состояния ключевых электрических систем подстанций, что способствует повышению надежности электроснабжения потребителей в Тюменской области, Югре и ЯНАО.
Новые программно-технические комплексы и дополнения к ним получат 6 филиалов компании. На эти цели энергетики направят более 28 млн рублей.
Самый северный филиал «Россети Тюмень», расположенный в Новом Уренгое, получит устройство для диагностики РЗА высокоавтоматизированных подстанций. На территории ЯНАО это подстанция 110 кВ «Роспан», обеспечивающая электроснабжение крупнейшего газового проекта «Роснефти». Прибор позволяет проводить 6 видов испытаний, в том числе тестировать автоматизированную систему управления технологическими процессами в режиме повышенной нагрузки.
Тюменскому и югорскому филиалам «Россети Тюмень» будут предоставлены испытательные комплексы для диагностики всех 3 типов устройств РЗА – электромеханических, микроэлектронных и микропроцессорных. Параметры таких приборов позволяют проводить свыше 30 видов испытаний оборудования, в том числе тестировать релейную защиту и автоматику силового трансформатора.