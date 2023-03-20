«Россети Тюмень» обеспечат филиалы новыми устройствами диагностики энергооборудования

Тюменскому и югорскому филиалам «Россети Тюмень» будут предоставлены испытательные комплексы для диагностики всех 3 типов устройств РЗА – электромеханических, микроэлектронных и микропроцессорных. Параметры таких приборов позволяют проводить свыше 30 видов испытаний оборудования, в том числе тестировать релейную защиту и автоматику силового трансформатора.