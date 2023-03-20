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«Россети Тюмень» обеспечат филиалы новыми устройствами диагностики энергооборудования

20 марта 2023, 08:02

«Россети Тюмень» обеспечат филиалы новыми устройствами диагностики энергооборудования

В 2023 году «Россети Тюмень» приобретут 34 устройства для диагностики систем релейной защиты и автоматики (РЗА) на подстанциях, расположенных на территории Тюменского макрорегиона.
Сюжет
Тюмень

Новое диагностическое оборудование позволит энергетикам проводить высокоточную оценку технического состояния ключевых электрических систем подстанций, что способствует повышению надежности электроснабжения потребителей в Тюменской области, Югре и ЯНАО.

Новые программно-технические комплексы и дополнения к ним получат 6 филиалов компании. На эти цели энергетики направят более 28 млн рублей.

Самый северный филиал «Россети Тюмень», расположенный в Новом Уренгое, получит устройство для диагностики РЗА высокоавтоматизированных подстанций. На территории ЯНАО это подстанция 110 кВ «Роспан», обеспечивающая электроснабжение крупнейшего газового проекта «Роснефти». Прибор позволяет проводить 6 видов испытаний, в том числе тестировать автоматизированную систему управления технологическими процессами в режиме повышенной нагрузки.

Тюменскому и югорскому филиалам «Россети Тюмень» будут предоставлены испытательные комплексы для диагностики всех 3 типов устройств РЗА – электромеханических, микроэлектронных и микропроцессорных. Параметры таких приборов позволяют проводить свыше 30 видов испытаний оборудования, в том числе тестировать релейную защиту и автоматику силового трансформатора.

#Россети Тюмень#Елена Литвиненко#Общество#Тюмень#Тюменская область
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