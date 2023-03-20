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Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

Рейд ГИБДД на Мельникайте в Тюмени, останавливают всех. Фото

20 марта 2023, 14:45
Фото: Скрин ВК "Авто Тюмень - ДТП"

В Тюмени инспекторы ГИБДД проводят рейд у Областной больницы №2. Фото

В областной столице 20 марта в районе ОКБ №2 проводится рейд ГИБДД. По данным подписчиков паблика «Авто Тюмень – ДТП», здесь дежурят 2 экипажа. Они проверяют у водителей документы и смотрят на машины с тонировкой.

По данным 2 ГИС, к 19:20 здесь образовалась пробка почти на 400 метров. Стоит отметить, что сейчас вечер, пробки в областной столице 4 балла.

В начале февраля «Наш город» сообщал, что инспекторы ГИБДД массово тормозили «Тойоты» с «красивыми номерами». В течение 12 часов плёнку пришлось снять водителям трёх машин с ГРЗ «555», «ААА» и «444». Некоторые из нарушителей пять раз оплачивали штраф за нарушение правил светопропускаемости стекол.

Тюменские сотрудники ГИБДД массово тормозят «Тойоты» с «красивыми номерами». Фото
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#ГИБДД#Безопасность на дорогах#Деньги#Водители#Погода в Тюмени#Дороги
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