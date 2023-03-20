Рейд ГИБДД на Мельникайте в Тюмени, останавливают всех. Фото

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
По данным 2 ГИС, к 19:20 здесь образовалась пробка почти на 400 метров. Стоит отметить, что сейчас вечер, пробки в областной столице 4 балла.
В начале февраля «Наш город» сообщал, что инспекторы ГИБДД массово тормозили «Тойоты» с «красивыми номерами». В течение 12 часов плёнку пришлось снять водителям трёх машин с ГРЗ «555», «ААА» и «444». Некоторые из нарушителей пять раз оплачивали штраф за нарушение правил светопропускаемости стекол.