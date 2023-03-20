Рейд ГИБДД на Мельникайте в Тюмени, останавливают всех. Фото

В начале февраля «Наш город» сообщал, что инспекторы ГИБДД массово тормозили «Тойоты» с «красивыми номерами». В течение 12 часов плёнку пришлось снять водителям трёх машин с ГРЗ «555», «ААА» и «444». Некоторые из нарушителей пять раз оплачивали штраф за нарушение правил светопропускаемости стекол.