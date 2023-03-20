РЭО вложит 2,98 миллиарда рублей в возведение КПО в Ленинградской области

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Его мощности позволят обрабатывать до 300 тысяч тонн отходов в год.
Как сообщает newia.ru со ссылкой на руководителя РЭО Дениса Буцаева, по мнению специалистов, общая стоимость строительства комплекса может составить 3,7 миллиарда рублей. Благодаря поддержке РЭО население будет меньше платить за вывоз и утилизацию отходов. Общая сумма экономии составит 779,5 миллиона рублей.
Реализацией проекта занимается региональный оператор Ленинградской области по обращению с ТКО - АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области».
По информации заместителя гендиректора РЭО по инвестиционному развитию Сергея Королева, членами наблюдательного совета компании одобрено предоставление льготного финансирования. Это касается средств, полученных за счет выпуска облигаций РЭО. Что в свою очередь даст возможность профинансировать инвестпроект строительства объекта.
В будущем году в регионе должны построить экопромышленный парк - начнут работать объекты, на которых будет идти процесс утилизации отходов, в том числе полимерных и резинотехнических. Как оговаривает план, возводить такие объекты предстоит резидентам парка, а РЭО возьмет на себя финансирование работ.
В феврале ушедшего года Буцаев и руководство региона обсудили, на каких принципах будут возводиться пять объектов, мощности которых позволят перерабатывать отходы, появляющиеся в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Они заменят собой старые свалки и расположатся на тех же территориях.