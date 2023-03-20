РЭО вложит 2,98 миллиарда рублей в возведение КПО в Ленинградской области

В феврале ушедшего года Буцаев и руководство региона обсудили, на каких принципах будут возводиться пять объектов, мощности которых позволят перерабатывать отходы, появляющиеся в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Они заменят собой старые свалки и расположатся на тех же территориях.