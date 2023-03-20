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Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Пьяная тюменка врезалась в светофор на Лесобазе

20 марта 2023, 06:53
Фото: ГИБДД

Пьяная тюменка снесла светофор на Лесобазе

В очередной раз светофоры в Тюмени подверглись атаке нетрезвых водителей. На этот раз пострадал дорожный объект на перекрестке улиц Дамбовской и Западносибирской. В светофор здесь врезалась 32-летняя водитель ВАЗ2114.
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Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Тюменка пояснила, что отвлеклась на телефон и в итоге не справилась с правлением транспортного средства.

На водителя составлены административные материалы за пьяное вождение, незаконную тонировку автомобиля и повреждение дорожного сооружения.

Всего за минувшие выходные на дорогах Тюменской области было выявлено 36 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские автовладельцы жаловались на подростков, катающихся по путепроводу на улице Мельникайте на мопедах.

В Тюмени подростки на мопедах катаются по оживленной Мельникайте
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#Валентина Бурнашева#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Дороги#ГИБДД#Водители#Тюмень#Тюменская область
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