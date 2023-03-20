Пьяная тюменка врезалась в светофор на Лесобазе

Пьяная тюменка снесла светофор на Лесобазе

В очередной раз светофоры в Тюмени подверглись атаке нетрезвых водителей. На этот раз пострадал дорожный объект на перекрестке улиц Дамбовской и Западносибирской. В светофор здесь врезалась 32-летняя водитель ВАЗ2114.

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