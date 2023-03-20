Пьяная тюменка врезалась в светофор на Лесобазе

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Тюменка пояснила, что отвлеклась на телефон и в итоге не справилась с правлением транспортного средства.
На водителя составлены административные материалы за пьяное вождение, незаконную тонировку автомобиля и повреждение дорожного сооружения.
Всего за минувшие выходные на дорогах Тюменской области было выявлено 36 водителей в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские автовладельцы жаловались на подростков, катающихся по путепроводу на улице Мельникайте на мопедах.