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Published Сегодня, 04:44

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Updated Сегодня, 04:47

Появились данные о состоянии тюменца, выпавшего из окна дома на улице Семенова

20 марта 2023, 04:44
Фото: 1MI

Тюменец, выпавший из окна дома на улице Николая Семенова, находится в тяжелом состоян

Тюменские медики рассказали о состоянии здоровья молодого человека, выпавшего накануне из окна дома на улице Николая Семенова.
Сюжет
Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в департамента здравоохранения Тюменской области, вызов на станцию скорой помощи поступил в 12:27. На место происшествия бригада медиков приехала спустя 14 минут.

После осмотра и оказания помощи молодого человека доставили в ОКБ № 2. В настоящее время он находится в профильном отделении медицинского учреждения. Его состояние здоровья врачи оценивают как тяжелое.

Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье днем в Тюмени из окна дома на улице Никлая Семенова выпал молодой человек. Прохожие вызвали скорую помощь. По словам очевидцев, юноша то пытался самостоятельно подняться, то лежал тихо.

В Тюмени из окна дома на улице Николая Семенова выпал юноша
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Скорая помощь#Человек выпал из окна#Тюмень#Тюменская область
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