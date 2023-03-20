Появились данные о состоянии тюменца, выпавшего из окна дома на улице Семенова

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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Как сообщили «Нашему Городу» в департамента здравоохранения Тюменской области, вызов на станцию скорой помощи поступил в 12:27. На место происшествия бригада медиков приехала спустя 14 минут.
После осмотра и оказания помощи молодого человека доставили в ОКБ № 2. В настоящее время он находится в профильном отделении медицинского учреждения. Его состояние здоровья врачи оценивают как тяжелое.
Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье днем в Тюмени из окна дома на улице Никлая Семенова выпал молодой человек. Прохожие вызвали скорую помощь. По словам очевидцев, юноша то пытался самостоятельно подняться, то лежал тихо.