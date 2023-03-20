Поступило сообщение о минировании школ и вузов города

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
По информации сайта nashgorod.ru, силовики начали проверку. В письме от злоумышленника также указан номер телефона, который действительно зарегистрирован на человека, имя которого указано в сообщении.
Ученики школ сейчас на каникулах, им ничего не угрожает. Но пока неизвестно, были ли эвакуированы другие учебные заведения. У департамента образования обстановка спокойная, местные охранники даже не слышали о возможном минировании.
Известно, что аналогичные сообщения были разосланы и в Новосибирске. Источник «Нашего города» сообщает, что студентов отправили обратно домой, пока на местах работают силовики.
Издание направило запросы в УМВД и Росгвардию по Тюменской оюбласти.
Напомним, ранее волна ложных сообщений о готовящихся терактах в 2023 году в Тюменской области приводила к эвакуациям школ.