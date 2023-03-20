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Posted Сегодня, 04:22

Published Сегодня, 04:22

Modified Сегодня, 04:49

Updated Сегодня, 04:49

Поступило сообщение о минировании школ и вузов города

20 марта 2023, 04:22
Фото: nashgorod.ru
Ситуация у департамента образования города Тюмени

В Тюмени злоумышленник разослал сообщения о минировании школ и вузов города

В редакцию «Нашего города» поступило сообщение с неизвестного адреса, автор сообщает, что заминировал все школы и вузы города, а также департамент образования.
Сюжет
Тюмень

По информации сайта nashgorod.ru, силовики начали проверку. В письме от злоумышленника также указан номер телефона, который действительно зарегистрирован на человека, имя которого указано в сообщении.

Ученики школ сейчас на каникулах, им ничего не угрожает. Но пока неизвестно, были ли эвакуированы другие учебные заведения. У департамента образования обстановка спокойная, местные охранники даже не слышали о возможном минировании.

Фото: nashgorod.ru

Известно, что аналогичные сообщения были разосланы и в Новосибирске. Источник «Нашего города» сообщает, что студентов отправили обратно домой, пока на местах работают силовики. 

Издание направило запросы в УМВД и Росгвардию по Тюменской оюбласти.

В Тюмени эвакуировали школу №25 после сообщения о минировании
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Напомним, ранее волна ложных сообщений о готовящихся терактах в 2023 году в Тюменской области приводила к эвакуациям школ.

#Алиса Вернер#Минирование#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Жалобы#Тюмень#Тюменская область#Школы#Школьники#Школа#Аграрный вуз#Вузы#Тюменские вузы
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