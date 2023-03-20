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Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с котом

20 марта 2023, 10:18
Фото: 1MI

В Тюмени задержали мужчину по подозрению в жестоком обращении с животными

С редакцией «Нашего города» связалась сестра мужчины, которого обвиняют в том, что он выкинул кота в окно. Она сообщила, что ее брата задержали, однако он подобного видео никогда не записывал и его кот жив и здоров.

Анастасия сообщила, что ее брат сейчас находится в отделении полиции №5. Вероятно, его допрашивают по поводу скандальной видеозаписи с актом живодерства.

«Знакомые брата взяли фотографии с его профиля и разослали по сети, обвинив в произошедшем. После этого начали поступать угрозы ему и матери. Я боялась, что его просто изобьют на улице», — рассказала девушка.
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Фото: nashgorod.ru

Сестра мужчины, который сейчас находится в отделении, уверена, что ее брат не совершал того, что было запечатлено на видео, появившееся на его странице. Она отправила видеозапись в подтверждение того, что с котом сейчас все в порядке и никаких травм у него нет.

Видео: 1MI
В Тюмени неизвестный выбросил кота из окна и снял это на видео
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что неизвестный выбросил из окна квартиры кота и похвастался этим в социальных сетях. По словам очевидцев, кот получил серьезные травмы, но остался жив. На данный момент страница мужчины заблокирована администрацией социальной сети, доступ к оригинальному ролику ограничен.

#Алиса Вернер#Животные#Домашние животные#Жестокое обращение с животными#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Жалобы#Тюмень#Тюменская область#Видео
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