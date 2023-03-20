Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с котом

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Анастасия сообщила, что ее брат сейчас находится в отделении полиции №5. Вероятно, его допрашивают по поводу скандальной видеозаписи с актом живодерства.
«Знакомые брата взяли фотографии с его профиля и разослали по сети, обвинив в произошедшем. После этого начали поступать угрозы ему и матери. Я боялась, что его просто изобьют на улице», — рассказала девушка.
Сестра мужчины, который сейчас находится в отделении, уверена, что ее брат не совершал того, что было запечатлено на видео, появившееся на его странице. Она отправила видеозапись в подтверждение того, что с котом сейчас все в порядке и никаких травм у него нет.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что неизвестный выбросил из окна квартиры кота и похвастался этим в социальных сетях. По словам очевидцев, кот получил серьезные травмы, но остался жив. На данный момент страница мужчины заблокирована администрацией социальной сети, доступ к оригинальному ролику ограничен.