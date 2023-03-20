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Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

«Подружка меня подставила»: продолжение утренней истории с минированием

20 марта 2023, 10:43
Фото: 1MI

ЧП с минированием тюменских школ и вузов организовала подруга 13-летнего школьника

Утренняя история с минированием на этот раз получила продолжение. В редакцию «Нашего города» обратился школьник, который с родителями находится в отделении полиции. Он сообщил, что его заскамила подруга из компьютерной игры в возможности которой он сперва не поверил.

Утром мы обратили внимание на то, что в сообщениях, которые разослали чиновникам, СМИ и различным ведомствам указан настоящий номер телефона человека, который живет в Тюмени. Им оказался 13-летний школьник, который стал жертвой скама (мошеннический инвестиционный проект, мошенничество с целью получения быстрой выгоды или способ шантажа — прим. ред.).

«Неделю назад познакомился с девочкой в игре. Мы хотели узнавать друг друга получше, в результате она узнала мой возраст, имя, дискорд, телеграмм, город и прочее. Раньше девочка была знакома с моим другом. И вот через пару дней она мне пишет, что из-за ссоры с подругой купила для нее „фейк минир“ (рассылка ложных сообщений о минировании — прим. ред.), из-за чего подруга просидела в полиции», — рассказал «Нашему городу» школьник.

Также подруга сообщила парню, что она ранее заказывала данные своих друзей и родственников — несовершеннолетняя платила людям в интернете за предоставленную информацию.

«Я ей не поверил. И после этого она сказала мне, что уже пишет мои данные плохим людям. Я насторожился. Несколько дней ничего не было, я подумал все хорошо, но мой друг мне рассказал, что она пыталась через него узнать мой номер», — говорит мальчик.

О том, что девочке удалось показать свое «могущество», школьник узнал сегодня, когда его номер был указан в тексте сообщения о ложном минировании. Его быстро нашли и вместе с родителями увезли в отделение полиции.

Известно, что девочка, организовавшая рассылку сообщений, уже также была допрошена полицией. Она показала прайс на услуги криминального характера.

Пока неизвестно, удастся ли установить круг лиц, оказывающих данные услуги.

В Тюмени из-за сообщения о минировании эвакуировали университеты
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что сегодня из-за рассылки сообщений о взрывоопасных предметах в школах и вузах эвакуировали аграрный университет.

#Алиса Вернер#Минирование#Терроризм#Телефонный терроризм#Борьба с терроризмом#Скандалы#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Эксклюзив#Тюмень#Дети#Тюменская область
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