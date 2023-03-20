«Подружка меня подставила»: продолжение утренней истории с минированием

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Утром мы обратили внимание на то, что в сообщениях, которые разослали чиновникам, СМИ и различным ведомствам указан настоящий номер телефона человека, который живет в Тюмени. Им оказался 13-летний школьник, который стал жертвой скама (мошеннический инвестиционный проект, мошенничество с целью получения быстрой выгоды или способ шантажа — прим. ред.).
«Неделю назад познакомился с девочкой в игре. Мы хотели узнавать друг друга получше, в результате она узнала мой возраст, имя, дискорд, телеграмм, город и прочее. Раньше девочка была знакома с моим другом. И вот через пару дней она мне пишет, что из-за ссоры с подругой купила для нее „фейк минир“ (рассылка ложных сообщений о минировании — прим. ред.), из-за чего подруга просидела в полиции», — рассказал «Нашему городу» школьник.
Также подруга сообщила парню, что она ранее заказывала данные своих друзей и родственников — несовершеннолетняя платила людям в интернете за предоставленную информацию.
«Я ей не поверил. И после этого она сказала мне, что уже пишет мои данные плохим людям. Я насторожился. Несколько дней ничего не было, я подумал все хорошо, но мой друг мне рассказал, что она пыталась через него узнать мой номер», — говорит мальчик.
О том, что девочке удалось показать свое «могущество», школьник узнал сегодня, когда его номер был указан в тексте сообщения о ложном минировании. Его быстро нашли и вместе с родителями увезли в отделение полиции.
Известно, что девочка, организовавшая рассылку сообщений, уже также была допрошена полицией. Она показала прайс на услуги криминального характера.
Пока неизвестно, удастся ли установить круг лиц, оказывающих данные услуги.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что сегодня из-за рассылки сообщений о взрывоопасных предметах в школах и вузах эвакуировали аграрный университет.