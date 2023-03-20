«Подружка меня подставила»: продолжение утренней истории с минированием

ЧП с минированием тюменских школ и вузов организовала подруга 13-летнего школьника

Утренняя история с минированием на этот раз получила продолжение. В редакцию «Нашего города» обратился школьник, который с родителями находится в отделении полиции. Он сообщил, что его заскамила подруга из компьютерной игры в возможности которой он сперва не поверил.

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