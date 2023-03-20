Оттепель придет в Тюмень во вторник. Снег растает

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Существенных осадков пока не ожидается. С 22 марта в дневные часы потеплеет до + 8 градусов, в этом время снежный покров практически исчезнет с улиц Тюмени. Влажность воздуха снизится до 68%. В пятницу возможно усиление ветра до 6-10 метров в секунду. Погода в это время будет облачной.
На прошлой неделе синоптики прогнозировали оттепель с 24 марта. Тогда ожидалось повышение температуры до + 6 градусов. По данным «Нашего города», в эти дни синоптики прогнозировали порывы ветра в 15-16 метров в секунду.