Оттепель придет в Тюмень во вторник. Снег растает

Существенных осадков пока не ожидается. С 22 марта в дневные часы потеплеет до + 8 градусов, в этом время снежный покров практически исчезнет с улиц Тюмени. Влажность воздуха снизится до 68%. В пятницу возможно усиление ветра до 6-10 метров в секунду. Погода в это время будет облачной.