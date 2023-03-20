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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Оттепель придет в Тюмень во вторник. Снег растает

20 марта 2023, 13:15
Фото: 1MI

Во вторник в Тюмени вернется теплая погода

В областной столице синоптики прогнозируют в ближайшие 5 дней плюсовую температуру. Весь снег на улице скоро растает, уже 21 марта днём в городе до + 2 градусов.

Существенных осадков пока не ожидается. С 22 марта в дневные часы потеплеет до + 8 градусов, в этом время снежный покров практически исчезнет с улиц Тюмени. Влажность воздуха снизится до 68%. В пятницу возможно усиление ветра до 6-10 метров в секунду. Погода в это время будет облачной.

На прошлой неделе синоптики прогнозировали оттепель с 24 марта. Тогда ожидалось повышение температуры до + 6 градусов. По данным «Нашего города», в эти дни синоптики прогнозировали порывы ветра в 15-16 метров в секунду.

В Тюмени ожидается оттепель и дожди
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Деньги#Погода#Погода в Тюмени
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