На трассе в Тюменской области сгорел автомобиль с транзитными номерами

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Во время движения по трассе мужчина почувствовал запах гари в салоне. К счастью, он остановился и успел выйти из автомобиля. Только по счастливой случайности не пострадал — автомобиль вспыхнул как факел.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание, сообщили в группе «Криминальный Тобольск».
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу вечером в Вагайском районе на автодороге загорелся рейсовый автобус, ехавший в деревню Абаул. Пассажиры и водитель не пострадали, но автомобиль выгорел полностью.