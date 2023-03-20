nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:09

Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

На трассе в Тюменской области сгорел автомобиль с транзитными номерами

20 марта 2023, 05:09
Фото: Главное Тобольск

На трассе в Тюменской области сгорел автомобиль

На трассе под Тобольском накануне вечером загорелся автомобиль с транзитными номерами Volkswagen Polo. Водитель направлялся из Свердловской области в сторону севера.
Сюжет
Тюмень

Во время движения по трассе мужчина почувствовал запах гари в салоне. К счастью, он остановился и успел выйти из автомобиля. Только по счастливой случайности не пострадал — автомобиль вспыхнул как факел.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание, сообщили в группе «Криминальный Тобольск».

Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу вечером в Вагайском районе на автодороге загорелся рейсовый автобус, ехавший в деревню Абаул. Пассажиры и водитель не пострадали, но автомобиль выгорел полностью.

 

 

 

В Вагайском районе загорелся рейсовый автобус с пассажирами. Фото
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Сгорел автомобиль#Тюмень#Тобольск#Тюменская область
Подпишитесь
Итоги недели: последнее слово Бранденбург, рост коррупции, отказ от бронежилетов
Вчера, 15:13
В регионе регистрируется все больше детских суицидов
17 марта 06:20
Владимир Путин может стать невыездным из-за решения международного суда
17 марта 17:11
В регионе выросло число убийств и изнасилований
16 марта 12:10
На тюменской трассе вспыхнул внедорожник
17 марта 04:12
Нового адвоката Бережного вынудили удалить все публикации из социальных сетей
17 марта 03:39