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Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

На прошлой неделе из огня спасли 14 тюменцев

20 марта 2023, 07:12
Фото: 1MI

В Тюменской области за неделю произошло 32 пожара

За минувшую неделю в Тюменской области произошло 32 пожара, 14 человек спасли, сообщили в пресс-службе МЧС региона.

В период с 13 по 19 марта пожарные и спасатели 20 раз привлекались к оказанию помощи населению, ещё 42 раза пожарно-спасательные подразделения выезжали на место ДТП для ликвидации последствий.

Сотрудники МЧС призывают тюменцев соблюдать правила пожарной безопасности и напоминают, что лица, виновные в нарушении этих правил, привлекут к ответственности.

Ранее «Наш город» сообщал, что в минувшую субботу сгорела баня по улице Маяковского. Причиной возгорания стала неправильная эксплуатация печи.

В районе Старой Зареки произошел пожар
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#Елена Чебоксарова#Пожар#Пожарные#Пожарная безопасность#Происшествия#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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