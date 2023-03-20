На прошлой неделе из огня спасли 14 тюменцев

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В период с 13 по 19 марта пожарные и спасатели 20 раз привлекались к оказанию помощи населению, ещё 42 раза пожарно-спасательные подразделения выезжали на место ДТП для ликвидации последствий.
Сотрудники МЧС призывают тюменцев соблюдать правила пожарной безопасности и напоминают, что лица, виновные в нарушении этих правил, привлекут к ответственности.
Ранее «Наш город» сообщал, что в минувшую субботу сгорела баня по улице Маяковского. Причиной возгорания стала неправильная эксплуатация печи.