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Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Копченый медовик и чипсы из корнеплодов: москвичи познакомились с сибирской кухней

20 марта 2023, 10:40

"Привезли в Москву 150 килограммов продуктов". Чем еще удивили тюменские рестораторы.

В течение недели жители столицы могли попробовать сибирские деликатесы в рамках гастроужинов с этнической ноткой.
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Москва

Провела эти встречи тюменский предприниматель и ресторатор Лариса Невидайло. Блюда для гостей ресторанов готовил шеф-повар Алексей Лапин со своей командой.

Каждый ужин состоял из шести блюд, в том числе гости ресторанов могли попробовать стейк из оленины, икряник из тюменских карасей, сибирские пельмени с косулей и белыми грибами.

«Наш край — это место бесконечной энергии чистейших рек, многовековых сосен, богатое ягодами и дичью тайги и удивительными обрядами местных шаманов. Место силы. Место жизни. Мы хотим познакомить московских гостей с нашей родиной, зарядить энергией на гастроужине и дать попробовать уникальные рецепты из локальных сибирских продуктов», - рассказала редакции сайта «Наш город» Лариса Невидайло.
«Для презентации наших тюменских блюд мы привезли 150 килограммов сырья. Это строганина, оленина, медвежатина и прочая. Все это, чтобы удивить москвичей. Не думаю, что им доводилось пробовать нечто подобное», - поделилась Лариса Невидайло с корреспондентом nashgorod.ru

Еще одним из сюрпризов вечера стал обряд очищения сибирским шаманом, что было встречено с восторгом. Как отметили участники, они влюбились в Сибирь, не выезжая из Москвы.

«Сибирь влюбила их с первого взгляда. С первой истории. С первого блюда… И хотя этот ужин прошел, любви у Сибири хватит на всех». – прокомментировали в компании NOVIKOV GROUP для nashgorod.ru.

Финальный этнический гастроужин пройдет 23 марта, тем самым открывая традицию гостевых гастролей сибирской кухни.

 

#Елена Литвиненко#Лариса Невидайло#Ресторанный бизнес#Сибирь#Москва#Еда#Кухня
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