Коллегия присяжных поведет заседание по делу Виталия Бережного 22 марта

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
На данный момент Виталия Бережного перевели из карцера обратно в камеру.
«Вместе с тем, защита продолжает собственное адвокатское расследование, для чего объявляет поиск сослуживцев Виталия Бережного. Всех, кто служил с ним в спецназе или МВД и готов давать правдивые показания я прошу связаться со мной в телеграмме», - сообщил адвокат Виталия Бережного Александр Почуев.
14 марта «Наш город» сообщал, что Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве школьницы из Тюмени, отправили в карцер. Он находится в московском СИЗО.