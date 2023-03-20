Коллегия присяжных поведет заседание по делу Виталия Бережного 22 марта

Дело об убийство девочки в Тюмени: Коллегия присяжных поведет заседание 22 марта

Адвокат Виталия Бережного Александр Почуев в своём тг-канале сообщил, что на 22 марта 2023 года в 11:00 назначено судебное заседание с участием коллегии присяжных заседателей, где планируется начать исследование доказательств дела об убийстве девочки Насти в Тюмени.