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Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Коллегия присяжных поведет заседание по делу Виталия Бережного 22 марта

20 марта 2023, 13:30
Фото: nashgorod.ru

Дело об убийство девочки в Тюмени: Коллегия присяжных поведет заседание 22 марта

Адвокат Виталия Бережного Александр Почуев в своём тг-канале сообщил, что на 22 марта 2023 года в 11:00 назначено судебное заседание с участием коллегии присяжных заседателей, где планируется начать исследование доказательств дела об убийстве девочки Насти в Тюмени.

На данный момент Виталия Бережного перевели из карцера обратно в камеру.

«Вместе с тем, защита продолжает собственное адвокатское расследование, для чего объявляет поиск сослуживцев Виталия Бережного. Всех, кто служил с ним в спецназе или МВД и готов давать правдивые показания я прошу связаться со мной в телеграмме», - сообщил адвокат Виталия Бережного Александр Почуев.

14 марта «Наш город» сообщал, что Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве школьницы из Тюмени, отправили в карцер. Он находится в московском СИЗО.

Обвиняемого в убийстве школьницы из Тюмени Виталия Бережного отправили в карцер
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Дела судебные#Уголовные дела#Убийство#Происшествия
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