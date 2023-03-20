Игорь Кузякин: борец за права людей или халявщик?

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Почему авторы публикации и ролика не включили комментарий представителя "Тюмень Водоканала", объясняющего причины сложившейся ситуации? И о каком возврате средств может идти речь, если общая задолженность И. Кузякина за жилищно-коммунальные услуги на 1 марта 2023 года превысила 137 тысяч рублей. Этот «борец» имеет в Тюмени две квартиры. И за каждую у него долг по оплате коммунальных услуг.
На своем одиночном пикете он не поднимал вопросы стоимости и качества услуг, а упрямо
требовал вернуть его деньги. О каких деньгах идет речь, господин Кузякин не сообщил, ведь его задолженность перед "Тюмень Водоканалом" превышает 10 тыс. рублей. Он отказался пройти в офис предприятия для разъяснений и урегулирования вопроса, и настойчиво требовал вызвать полицию. После чего вызвал наряд сам под предлогом проверить законность деятельности работы охранного предприятия, оказывающего услуги водоканалу.
Действительно в системе ГИС ЖКХ произошла ошибка и на протяжении 3 месяцев Игорю Олеговичу Кузякину за услуги водоканала начислялось по 1 коп. Он оплачивал именно эту сумму в водоканал, не взирая на корректные начисления, указанные в квитанциях ТРИЦ и на сайте "Тюмень Водоканала". После того, как ошибка была выявлена, произошел перерасчет. Кузякину была выставлена задолженность в сумме 3 329,78. Иск от "Тюмень Водоканала" был подан на определенный период с 01.01.22 по 31.08.22. Поскольку И. Кузякин произвел частичную оплату за этот период, при рассмотрения дела в суде водоканал уменьшил сумму взыскания.
Во исполнение указанного частного определения все выявленные нарушения в системе ГИС ЖКХ были оперативно устранены. Усилен контроль за работой по формированию платежных документов, отслеживанию и разнесению оплат в ГИС ЖКХ. Напомним, что в ТРИЦ и на сайте "Тюмень Водоканала" все это время были размещены безошибочные начисления.
Абоненты водоканала могут легко отследить правильность начислений, ведь они сами передают показания приборов учета. Тарифы на водоснабжение и водоотведение определяются региональным правительством и публикуются в каждой платежке. В случае возникновения вопросов, касающихся начисления оплаты специалисты предприятия всегда идут на встречу абонентов. Дают разъяснения, а в сложной жизненной ситуации предоставляют рассрочку.
К счастью, таких как Кузякин в нашем городе немного. Большинство тюменцев своевременно оплачивают услуги водоснабжения и водоотведения.
«Росводоканал Тюмень» искренне благодарит всех абонентов, своевременно оплачивающих услуги ЖКХ. Благодаря вам слесаря, которые в мороз устраняют повреждения на сетях, работники водоочистных сооружений и сооружений по очистке сточных вод, специалисты колл-центра, отвечающие на звонки абонентов, диспетчера и другие сотрудники водоканала своевременно получают заработную плату. На предприятии имеется запас материалов для проведения аварийных ремонтов. Проводится плановая реконструкция сооружений и сетей.
Игорь Кузякин и другие злостные неплательщики проявляют неуважение не только к рабочим предприятия, которые часто рискуют здоровьем, устраняя повреждения на сетях без отключения услуг, но и к жителям города, честно оплачивающим все жилищно-коммунальные услуги, потому что по сути пользуются коммунальными услугами за чужой счет.