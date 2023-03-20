Игорь Кузякин: борец за права людей или халявщик?

Почему авторы публикации и ролика не включили комментарий представителя "Тюмень Водоканала", объясняющего причины сложившейся ситуации? И о каком возврате средств может идти речь, если общая задолженность И. Кузякина за жилищно-коммунальные услуги на 1 марта 2023 года превысила 137 тысяч рублей. Этот «борец» имеет в Тюмени две квартиры. И за каждую у него долг по оплате коммунальных услуг.