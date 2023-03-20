«Где рука помощи?»: стоит ли полагаться на меры господдержки при покупке жилья

«Семейная ипотека» — программа, процентная ставка которой достигает 6%. В 2023 году такими условиями по-прежнему могут воспользоваться семьи, в которых первый и другие дети родились с начала 2018 года до конца текущего. Также на поддержку могут рассчитывать семьи с двумя и более детьми, не достигшими совершеннолетия, а также семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды. По программе «Семейной ипотеки» в 2021 году жилье приобрели 5 070 тюменских семей. В 2020 году их количество составляло 3 560.