«Где рука помощи?»: стоит ли полагаться на меры господдержки при покупке жилья

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Действие самой востребованной программы среди мер господдержки «Льготная ипотека» продлено до 1 июня 2024 года. А значит, выгодный кредит на покупку квартир в новостройках, строительство частного дома или покупку земельного участка для строительства можно получить по ставке до 8% годовых. Максимальный размер кредита по льготной ставке в Тюменской области составит 6 миллионов рублей. Первоначальный взнос на эти цели должен быть не менее 15%.
«Повышение ставки на 1% не настолько существенно, так что, полагаю, на рынке недвижимости никаких глобальных изменений не произойдет. Если бы льготная ипотека полностью прекратила свое действие, тогда да, следовало бы ожидать стагнации», — прокомментировала Наталья Романова, руководитель АН «Адвекс-Тюмень».
По мнению руководителя риелторской компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, завершение периода льготной ипотеки могло бы существенно сказаться на росте цен, а также развитии строительства в регионе. Ведь благодаря этой мере поддержки был достигнут исторический рекорд выдачи ипотеки — свыше 6 триллионов рублей.
«Семейную ипотеку расширили на семьи с двумя детьми до 18 лет, это серьезное влияние на рынок», — считает он.
«Семейная ипотека» — программа, процентная ставка которой достигает 6%. В 2023 году такими условиями по-прежнему могут воспользоваться семьи, в которых первый и другие дети родились с начала 2018 года до конца текущего. Также на поддержку могут рассчитывать семьи с двумя и более детьми, не достигшими совершеннолетия, а также семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды. По программе «Семейной ипотеки» в 2021 году жилье приобрели 5 070 тюменских семей. В 2020 году их количество составляло 3 560.
В правительстве Тюменской области положительно оценили возможность пользоваться ставками от 0,1%, если оформлена льготная или семейная ипотека, от 0,5% — в рамках стандартной ипотеки на первичном рынке. Также власти сообщали о том, что многие строительные компании региона открыли свои программы субсидирования ставок.
Однако эксперты рынка недвижимости предполагают, что новая привилегия для семей с двумя или более детьми может привести к росту цен на квартиры. Также на стоимость жилья может повлиять увеличение материнского капитала на 11,9%.
Эти нововведения могут привести к увеличению предложений по продаже небольших квартир — до 50 квадратных метров. В то же время цены на жилье с большей квадратурой могут вырасти.
Также на рост цен влияют и санкции, в связи с которыми строительные материалы дорожают. Застройщики признаются, что единственной альтернативой удержания цены квадратного метра является поиск новых поставщиков стройматериалов. Тюменскому девелоперу «Партнер» в этом смысле проще остальных, поскольку свои жилые комплексы компания возводит из стеновых материалов собственного производства — это всем хорошо известные блоки «Поревит». Тем не менее, все застройщики уже сегодня принимают меры в направлении коррекции цен с помощью специальных предложений.
Учитывая сложившиеся обстоятельства, сейчас одними из наиболее привлекательных вариантов считаются предложения компании «Партнер». В Тюмени девелопер продает объекты в двух проектах — это жилые комплексы «Ритмы» и «Ожогино».
Для жилого комплекса «Ритмы» разработано сразу несколько выгодных решений для покупателей. «Скидка для соседей» размером в 100 тысяч рублей позволит жителям районов: Мыс, Тарманы, села Яр, Ембаево, и Каскара, а также района Лесобазы сэкономить при покупке любого типа недвижимости. Также девелопер удваивает материнский капитал — делает скидку до 600 тысяч на трехкомнатные квартиры ГП-6, ГП-5, таунхаусы, ИЖС. Акция распространяется на все свободные объекты, независимо от способа приобретения. А еще есть «Сезонные скидки» — это 300 000 рублей на любой ИЖС площадью 112 кв. м и 500 000 рублей на любой таунхаус.
Поклонники знаменитого жилого комплекса «Ожогино» тоже могут получить свою выгоду. Так, двух- и трехкомнатные квартиры здесь можно приобрести со скидкой в 100 000 рублей.
Узнать детали сделки можно по телефону +7 (34-52) 55-00-00. И в офисах продаж: ул. Федюнинского, 28, Бульварная, 11. Познакомиться с проектами на сайте partner-eco.ru.
Застройщик ЖК «Ожогино» — АО «СЗ „Партнер-Строй“. Проектная декларация — на сайте Наш.дом.рф. Застройщик ЖК „Ритмы“ — ООО „СЗ „ЭКО-ГОРОД“. Проектные декларации на сайте наш. дом.рф. Проекты реализуется в соответствии с ФЗ № 214 „О долевом строительстве“. Информация предоставлена АО „СЗ „Партнер-Строй“, входит в Холдинг „Партнер“.
Реклама. АО «СЗ „Партнер-Строй“». В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ «О Рекламе».