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Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

«Где рука помощи?»: стоит ли полагаться на меры господдержки при покупке жилья

20 марта 2023, 07:17
Фото: Компания "Партнер"

«Где рука помощи?»: стоит ли полагаться на меры господдержки при покупке жилья

Конец прошлого года отличился особым ажиотажем на рынке недвижимости. Тюменцы старались успеть оформить ипотеку до завершения действия льгот от государства. Но рынок ждал новый всплеск — меры поддержки продлили.

6 триллионов «Льготной ипотеки»

Действие самой востребованной программы среди мер господдержки «Льготная ипотека» продлено до 1 июня 2024 года. А значит, выгодный кредит на покупку квартир в новостройках, строительство частного дома или покупку земельного участка для строительства можно получить по ставке до 8% годовых. Максимальный размер кредита по льготной ставке в Тюменской области составит 6 миллионов рублей. Первоначальный взнос на эти цели должен быть не менее 15%.

Фото: Компания "Партнер"
«Повышение ставки на 1% не настолько существенно, так что, полагаю, на рынке недвижимости никаких глобальных изменений не произойдет. Если бы льготная ипотека полностью прекратила свое действие, тогда да, следовало бы ожидать стагнации», — прокомментировала Наталья Романова, руководитель АН «Адвекс-Тюмень».

По мнению руководителя риелторской компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, завершение периода льготной ипотеки могло бы существенно сказаться на росте цен, а также развитии строительства в регионе. Ведь благодаря этой мере поддержки был достигнут исторический рекорд выдачи ипотеки — свыше 6 триллионов рублей.

«Семейную ипотеку расширили на семьи с двумя детьми до 18 лет, это серьезное влияние на рынок», — считает он.
Фото: Компания "Партнер"

Льгота для семей = рост цен?

«Семейная ипотека» — программа, процентная ставка которой достигает 6%. В 2023 году такими условиями по-прежнему могут воспользоваться семьи, в которых первый и другие дети родились с начала 2018 года до конца текущего. Также на поддержку могут рассчитывать семьи с двумя и более детьми, не достигшими совершеннолетия, а также семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды. По программе «Семейной ипотеки» в 2021 году жилье приобрели 5 070 тюменских семей. В 2020 году их количество составляло 3 560.

В правительстве Тюменской области положительно оценили возможность пользоваться ставками от 0,1%, если оформлена льготная или семейная ипотека, от 0,5% — в рамках стандартной ипотеки на первичном рынке. Также власти сообщали о том, что многие строительные компании региона открыли свои программы субсидирования ставок.

Однако эксперты рынка недвижимости предполагают, что новая привилегия для семей с двумя или более детьми может привести к росту цен на квартиры. Также на стоимость жилья может повлиять увеличение материнского капитала на 11,9%.

Эти нововведения могут привести к увеличению предложений по продаже небольших квартир — до 50 квадратных метров. В то же время цены на жилье с большей квадратурой могут вырасти.

Также на рост цен влияют и санкции, в связи с которыми строительные материалы дорожают. Застройщики признаются, что единственной альтернативой удержания цены квадратного метра является поиск новых поставщиков стройматериалов. Тюменскому девелоперу «Партнер» в этом смысле проще остальных, поскольку свои жилые комплексы компания возводит из стеновых материалов собственного производства — это всем хорошо известные блоки «Поревит». Тем не менее, все застройщики уже сегодня принимают меры в направлении коррекции цен с помощью специальных предложений.

Скидки и акции от застройщика

Фото: Компания "Партнер"

Учитывая сложившиеся обстоятельства, сейчас одними из наиболее привлекательных вариантов считаются предложения компании «Партнер». В Тюмени девелопер продает объекты в двух проектах — это жилые комплексы «Ритмы» и «Ожогино».

Для жилого комплекса «Ритмы» разработано сразу несколько выгодных решений для покупателей. «Скидка для соседей» размером в 100 тысяч рублей позволит жителям районов: Мыс, Тарманы, села Яр, Ембаево, и Каскара, а также района Лесобазы сэкономить при покупке любого типа недвижимости. Также девелопер удваивает материнский капитал — делает скидку до 600 тысяч на трехкомнатные квартиры ГП-6, ГП-5, таунхаусы, ИЖС. Акция распространяется на все свободные объекты, независимо от способа приобретения. А еще есть «Сезонные скидки» — это 300 000 рублей на любой ИЖС площадью 112 кв. м и 500 000 рублей на любой таунхаус.

Фото: Компания "Партнер"

Поклонники знаменитого жилого комплекса «Ожогино» тоже могут получить свою выгоду. Так, двух- и трехкомнатные квартиры здесь можно приобрести со скидкой в 100 000 рублей.

Фото: Компания "Партнер"

Узнать детали сделки можно по телефону +7 (34-52) 55-00-00. И в офисах продаж: ул. Федюнинского, 28, Бульварная, 11. Познакомиться с проектами на сайте partner-eco.ru.

Застройщик ЖК «Ожогино» — АО «СЗ „Партнер-Строй“. Проектная декларация — на сайте Наш.дом.рф. Застройщик ЖК „Ритмы“ — ООО „СЗ „ЭКО-ГОРОД“. Проектные декларации на сайте наш. дом.рф. Проекты реализуется в соответствии с ФЗ № 214 „О долевом строительстве“. Информация предоставлена АО „СЗ „Партнер-Строй“, входит в Холдинг „Партнер“.

Реклама. АО «СЗ „Партнер-Строй“». В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ «О Рекламе».

#Алиса Вернер#Строительство#Тюменская область
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