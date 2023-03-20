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Posted Сегодня, 20:39

Published Сегодня, 20:39

Modified Сегодня, 20:41

Updated Сегодня, 20:41

Экс-тренер сборной Франции: У Жаклена - депрессия, а Фийон-Майе не слушает штаб

Сегодня, 20:39
Бывший тренер мужской сборной Франции по биатлону Венсан Виттоз высказался о результатах некоторых членов национальной команды в сезоне-2022/23.

Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на иностранные СМИ.

Специалист, покинувший свой пост накануне вместе с одним из коллег, признался, что в коллективе имеется ряд проблем.

В первую очередь, это связано с полуторагодовалой депрессией Эмильена Жаклена, лишь недавно признавшегося, что проблема носит перманентный характер, и требуется помощь специалистов.

Во-вторых, слабый сезон провел Кентен Фийон-Майе. По словам Виттоза, тренерский штаб команды предупреждал последнего о том, что нужно себя поберечь в постолимпийский сезон. Однако лидер сборной не послушал наставников и перед католическим Рождеством заболел коронавирусом, из-за чего результаты получились скомканными.

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