Экс-тренер сборной Франции: У Жаклена - депрессия, а Фийон-Майе не слушает штаб

Во-вторых, слабый сезон провел Кентен Фийон-Майе. По словам Виттоза, тренерский штаб команды предупреждал последнего о том, что нужно себя поберечь в постолимпийский сезон. Однако лидер сборной не послушал наставников и перед католическим Рождеством заболел коронавирусом, из-за чего результаты получились скомканными.