Экс-тренер сборной Франции: У Жаклена - депрессия, а Фийон-Майе не слушает штаб

Posted Сегодня, 20:39
Published Сегодня, 20:39
Modified Сегодня, 20:41
Updated Сегодня, 20:41
Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на иностранные СМИ.
Специалист, покинувший свой пост накануне вместе с одним из коллег, признался, что в коллективе имеется ряд проблем.
В первую очередь, это связано с полуторагодовалой депрессией Эмильена Жаклена, лишь недавно признавшегося, что проблема носит перманентный характер, и требуется помощь специалистов.
Во-вторых, слабый сезон провел Кентен Фийон-Майе. По словам Виттоза, тренерский штаб команды предупреждал последнего о том, что нужно себя поберечь в постолимпийский сезон. Однако лидер сборной не послушал наставников и перед католическим Рождеством заболел коронавирусом, из-за чего результаты получились скомканными.