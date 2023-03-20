Диетолог рассказала о способах избежать весной дефицита витаминов D и A

Круглова отметила, что в достаточных количествах витамин D содержится в рыбе и молоке - эти продукты обязательно нужно включать в рацион. Восполнить дефицит витамина А помогут морковь, красный перец, тыква, томаты - если зимой человек употреблял недостаточно этих продуктов, то это может привести весной к нехватки витамина.