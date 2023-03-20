nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Диетолог рассказала о способах избежать весной дефицита витаминов D и A

Сегодня, 11:32
Диетолог Наталья Круглова дала рекомендации по предотвращению дефицита витаминов D и A в организме весной.

По сообщению NEWS.ru, диетолог Круглова посоветовала весной для профилактики дефицита витаминов D и A употреблять больше рыбы, оранжевых фруктов, овощей и молочных продуктов, в которых содержится большое количество полезных веществ, необходимых организму.

Круглова отметила, что в достаточных количествах витамин D содержится в рыбе и молоке - эти продукты обязательно нужно включать в рацион. Восполнить дефицит витамина А помогут морковь, красный перец, тыква, томаты - если зимой человек употреблял недостаточно этих продуктов, то это может привести весной к нехватки витамина.

Диетолог добавила, что в весенний период у людей может появляться нехватка витамина D, поскольку это биологическое соединение в основном вырабатывается под действием солнца. Такое возможно, если зимой человек не принимает дополнительно витамин D в виде биологических добавок и редко бывает на солнце.

Подпишитесь
«Где рука помощи?»: стоит ли полагаться на меры господдержки при покупке жилья
Сегодня, 07:17
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с котом
Сегодня, 10:18
1,5 тысячи актов экстремизма и терроризма выявили в регионе
Сегодня, 09:57
Скам. «Подружка меня подставила»: продолжение утренней истории с минированием
Сегодня, 10:43
Итоги недели: последнее слово Бранденбург, рост коррупции, отказ от бронежилетов
Вчера, 15:13
В Тюмени около двух недель не могут найти пропавшую женщину
Сегодня, 08:30