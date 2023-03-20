Диетолог рассказала о способах избежать весной дефицита витаминов D и A

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
По сообщению NEWS.ru, диетолог Круглова посоветовала весной для профилактики дефицита витаминов D и A употреблять больше рыбы, оранжевых фруктов, овощей и молочных продуктов, в которых содержится большое количество полезных веществ, необходимых организму.
Круглова отметила, что в достаточных количествах витамин D содержится в рыбе и молоке - эти продукты обязательно нужно включать в рацион. Восполнить дефицит витамина А помогут морковь, красный перец, тыква, томаты - если зимой человек употреблял недостаточно этих продуктов, то это может привести весной к нехватки витамина.
Диетолог добавила, что в весенний период у людей может появляться нехватка витамина D, поскольку это биологическое соединение в основном вырабатывается под действием солнца. Такое возможно, если зимой человек не принимает дополнительно витамин D в виде биологических добавок и редко бывает на солнце.