Аттракцион за 1 млн евро появится в апреле на Цветном бульваре в Тюмени

В октябре 2022 года отмечалось, что в Тюменской области на «Колесе обозрения» столкнулись две пассажирские кабинки. Инцидент произошел в ишимском парке, к счастью, на период происшествия они были пустые — никто не пострадал. Об инциденте рассказали местные жители, в комментариях под опубликованным постом ишимцы отметили, что состояние аттракциона «Колесо обозрения» уже давно оставляет желать лучшего. По словам горожан, механизм не обслуживается должным образом, поэтому его безопасность крайне слабая. «Наш город» сообщал, что ранее подобный инцидент был зарегистрирован в Анапе. В конце августа из-за сбоя в работе аттракциона произошла его остановка на пять минут. В этот момент в кабинах находились люди. Никто не пострадал.