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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Аттракцион за 1 млн евро появится в апреле на Цветном бульваре в Тюмени

20 марта 2023, 13:03
Фото: 1MI

На Цветном бульваре в Тюмени поставят новый аттракцион за 1 млн евро

В областной столице на Цветном бульваре появится эксклюзивный аттракцион за 1 млн евро. По данным «АиФ-Тюмень», «Музыкальный экспресс», который привезли из Италии.
Сюжет
Тюмень

Аттракцион уже находится в Тюмени, скоро начнётся его установка.

«Мы надеемся, что те незабываемые эмоции, которые он подарит, полюбятся посетителям, и он станет яркой звездочкой нашего парка. Аттракцион рассчитан на детей и взрослых», – рассказали «АиФ–Тюмень» в Городском парке культуры и отдыха.

В настоящее время устройство проходит технические испытания и освидетельствование в госорганизациях. Для горожан аттракцион планируют запустить в апреле этого года. Стоит отметить, что РФ таких аттракционов насчитывается всего несколько штук.

Билет будет стоить 350 рублей.  Самостоятельно на нем могут покататься все желающие ростом выше 140 см. В этом году на Цветном бульваре появится скамейка с фотозоной. 

В областной столице с весны откроются около 10 аттракционов. Большинство из них работают только в центре города. Перед открытием все механизмы проверят на безопасность. 

В октябре 2022 года отмечалось, что в Тюменской области на «Колесе обозрения» столкнулись две пассажирские кабинки. Инцидент произошел в ишимском парке, к счастью, на период происшествия они были пустые — никто не пострадал. Об инциденте рассказали местные жители, в комментариях под опубликованным постом ишимцы отметили, что состояние аттракциона «Колесо обозрения» уже давно оставляет желать лучшего. По словам горожан, механизм не обслуживается должным образом, поэтому его безопасность крайне слабая. «Наш город» сообщал, что ранее подобный инцидент был зарегистрирован в Анапе. В конце августа из-за сбоя в работе аттракциона произошла его остановка на пять минут. В этот момент в кабинах находились люди. Никто не пострадал.

В Тюменской области на «Колесе обозрения» столкнулись две пассажирские кабинки
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#Тюмень#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Работа#Экономика#Деньги#Аттракционы#Цветной бульвар#Александр Мязин
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