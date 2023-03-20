1,5 тысячи актов экстремизма и терроризма выявили в регионе

В частности в 2022 году проходил суд по делу Кирилла Мартюшева, которого признали виновным в дискредитации ВС РФ. Парень записал видеоролик после того, как его задержали на одной из протестных акций. Однако Кирилл и его адвокат подали апелляции, они хотят оспорить приговор суда.