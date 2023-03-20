1,5 тысячи актов экстремизма и терроризма выявили в регионе

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
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Updated Сегодня, 09:59
«В результате проделанной работы ограничен доступ свыше, чем к 1 тысяче материалов, содержание которых направлено на радикализацию населения. В том числе заблокировано более 400 материалов, дискредитирующих деятельность Вооруженных Сил и органов государственной власти Российской Федерации», — сообщают в прокуратуре.
Вместе с тем в регионе были пресечены 18 протестных акций, также силовики работали над тем, чтобы в них не принимали участие несовершеннолетние.
«Продолжена работа по обеспечению необходимого уровня безопасности важных объектов. Дополнительное внимание уделено антитеррористической защищенности объектов спорта, культуры, образования, топливно-энергетического комплекса, мест массового пребывания людей, где было выявлено 635 нарушений», — говорится в документе.
В частности в 2022 году проходил суд по делу Кирилла Мартюшева, которого признали виновным в дискредитации ВС РФ. Парень записал видеоролик после того, как его задержали на одной из протестных акций. Однако Кирилл и его адвокат подали апелляции, они хотят оспорить приговор суда.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что лингвистическая экспертиза по делу Мартюшева была неоднозначной. Оценивать некоторые факторы из запрошенных эксперт ФСБ не имела права.