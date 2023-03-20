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Updated Сегодня, 09:59

1,5 тысячи актов экстремизма и терроризма выявили в регионе

20 марта 2023, 09:57
Фото: 1MI

В Тюменской области зарегистрировано 1,5 тысячи актов экстремизма и терроризма

Прокурорами выявлено порядка 1,5 тыс. нарушений закона в сфере экстремизма и терроризма. Для их устранения было принято около тысячи актов реагирования. Об этом сообщается в отчете прокуратуры, который имеется в распоряжении редакции.
«В результате проделанной работы ограничен доступ свыше, чем к 1 тысяче материалов, содержание которых направлено на радикализацию населения. В том числе заблокировано более 400 материалов, дискредитирующих деятельность Вооруженных Сил и органов государственной власти Российской Федерации», — сообщают в прокуратуре.

Вместе с тем в регионе были пресечены 18 протестных акций, также силовики работали над тем, чтобы в них не принимали участие несовершеннолетние.

«Продолжена работа по обеспечению необходимого уровня безопасности важных объектов. Дополнительное внимание уделено антитеррористической защищенности объектов спорта, культуры, образования, топливно-энергетического комплекса, мест массового пребывания людей, где было выявлено 635 нарушений», — говорится в документе.

В частности в 2022 году проходил суд по делу Кирилла Мартюшева, которого признали виновным в дискредитации ВС РФ. Парень записал видеоролик после того, как его задержали на одной из протестных акций. Однако Кирилл и его адвокат подали апелляции, они хотят оспорить приговор суда.

Кирилл Мартюшев выступил с последним словом в тюменском суде. Видео
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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что лингвистическая экспертиза по делу Мартюшева была неоднозначной. Оценивать некоторые факторы из запрошенных эксперт ФСБ не имела права.

#Алиса Вернер#Экстремизм#Прокуратура#Преступления#Преступление#Преступность#Преступники#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Жалобы#Тюмень#Тюменская область
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