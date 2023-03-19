В тюменской деревне завершились поиски 5-летней девочки

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале марта пропал 57-летний Сергей Пономарев. Известно, что 7 марта мужчина отвез жену на работу после чего пропал. Его машина была обнаружена рядом с домом. Поиски тюменца продолжаются.