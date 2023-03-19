В тюменской деревне завершились поиски 5-летней девочки

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Волонтерами был организован сбор добровольцев для поиска девочки. Вечером активисты сообщили, что ребенок найден. Подробности и обстоятельства того, как малышка была найдена не сообщаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале марта пропал 57-летний Сергей Пономарев. Известно, что 7 марта мужчина отвез жену на работу после чего пропал. Его машина была обнаружена рядом с домом. Поиски тюменца продолжаются.