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Published Сегодня, 06:24

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Updated Сегодня, 06:26

В тюменской деревне завершились поиски 5-летней девочки

19 марта 2023, 06:24
Фото: 1MI

В деревне под Тюменью завершились поиски 5-летней девочки

В Тюмени за несколько часов нашли пропавшую 5-летнюю девочку. Инцидент произошел накануне в деревне Есаулово Тюменского района. В сообщении, опубликованном ДПСО «ТюменьРегионСпас», было указано, что ребенок днем ушел и гулять и не вернулся домой.
Сюжет
Тюмень

Волонтерами был организован сбор добровольцев для поиска девочки. Вечером активисты сообщили, что ребенок найден. Подробности и обстоятельства того, как малышка была найдена не сообщаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале марта пропал 57-летний Сергей Пономарев. Известно, что 7 марта мужчина отвез жену на работу после чего пропал. Его машина была обнаружена рядом с домом. Поиски тюменца продолжаются.

 

В Тюмени пропал 57-летний мужчина
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Поиск#Поиск человека#Пропавшие#Поиски пропавших#Тюменцы#Тюмень#Дети#Тюменская область
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