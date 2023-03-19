В Тюмени в два раза выросло число выставленных на продажу квартир

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
Всего на данный момент на продажу выставлено 3,6 тысяч квартир. Из них большая часть, 45,2%, однокомнатные, 35,9% — двухкомнатные, 17,5% — трехкомнатные. При этом большинство недвижимости продают в микрорайонах Мыс, КПД и Ново-Патрушево.
Что касается стоимости, то средняя цена квадратного метра достигает 106 тысяч 719 рублей. По сравнению с январем она увеличилась на 792 рубля, по сравнению с 2022 годом — на 6 тысяч 230 рублей, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выросли цены на квартиры-студии. Средняя стоимость такого жилья сегодня составляет 3-4,5 миллиона рублей.