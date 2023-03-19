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В Тюмени в два раза выросло число выставленных на продажу квартир

19 марта 2023, 03:29
Фото: 1MI

В Тюмени в два раза выросло число выставленных на продажу квартир на вторичном рынке

В Тюмени практически в два раза выросло число квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке недвижимости. По сравнению с февралем 2022 года рост составил 44%.
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Тюмень

Всего на данный момент на продажу выставлено 3,6 тысяч квартир. Из них большая часть, 45,2%, однокомнатные, 35,9% — двухкомнатные, 17,5% — трехкомнатные. При этом большинство недвижимости продают в микрорайонах Мыс, КПД и Ново-Патрушево.

Что касается стоимости, то средняя цена квадратного метра достигает 106 тысяч 719 рублей. По сравнению с январем она увеличилась на 792 рубля, по сравнению с 2022 годом — на 6 тысяч 230 рублей, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выросли цены на квартиры-студии. Средняя стоимость такого жилья сегодня составляет 3-4,5 миллиона рублей.

 

В Тюмени выросли цены на квартиры-студии
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Покупка квартир#Покупатели квартир#Продажа#Покупка-продажа#Продажа недвижимости#Тюмень#Тюменская область
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