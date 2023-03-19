В Тюмени в два раза выросло число выставленных на продажу квартир

Что касается стоимости, то средняя цена квадратного метра достигает 106 тысяч 719 рублей. По сравнению с январем она увеличилась на 792 рубля, по сравнению с 2022 годом — на 6 тысяч 230 рублей, пишет РБК Тюмень.