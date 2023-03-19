В Тюмени подростки на мопедах катаются по оживленной Мельникайте

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
«Дети едут по трехполосной улице Мельникайте, не соблюдая никаких правил движения. Перестраиваются из ряда в ряд, обгоняют по разделительной полосе», — сообщают очевидцы.
Между тем, в Тюмени в феврале число дорожно-транспортных происшествий увеличилось на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В областной столице было зарегистрировано 116 аварий. Для сравнения, в феврале прошлого года произошло 72 аварии.