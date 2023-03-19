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Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

В Тюмени подростки на мопедах катаются по оживленной Мельникайте

19 марта 2023, 11:12
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени подростки на мопедах катаются по оживленной магистрали

С приходом теплой погоды на тюменских дорогах начали появляться юные байкеры, разъезжающие на мопедах. По словам водителей, подростки катаются на оживленных путепроводах и создают аварийные ситуации, нарушая правила дорожного движения.
Сюжет
Тюмень
«Дети едут по трехполосной улице Мельникайте, не соблюдая никаких правил движения. Перестраиваются из ряда в ряд, обгоняют по разделительной полосе», — сообщают очевидцы.

Между тем, в Тюмени в феврале число дорожно-транспортных происшествий увеличилось на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В областной столице было зарегистрировано 116 аварий. Для сравнения, в феврале прошлого года произошло 72 аварии.

 

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#ГИБДД#Тюмень#Дети#ДТП#Авария#Тюменская область
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