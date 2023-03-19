В Тюмени подростки на мопедах катаются по оживленной Мельникайте

Между тем, в Тюмени в феврале число дорожно-транспортных происшествий увеличилось на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В областной столице было зарегистрировано 116 аварий. Для сравнения, в феврале прошлого года произошло 72 аварии.