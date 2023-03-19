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Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 04:34

Updated Сегодня, 04:34

В Тюмени обработку от клещей проведут в мае

19 марта 2023, 04:32
Фото: 1MI

В Тюмени до середины мая от клещей обработают все парки и скверы

В Тюменской области от клещей обработают этой весной 6,5 тысяч гектаров земли. Работы по обработке мест массового отдыха, территорий детских садов, школ, медорганизаций, объектов культуры и спорта, кладбищ планируют провести до середины мая.
Сюжет
Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, акарицидные обработки за весь весенне-летний период будут проведены несколько раз.

В ведомстве отметили, что в регионе в этом году планируют привить от клещевого энцефалита около 73 тысяч человек. На данный момент курс вакцинации прошли 13 тысяч жителей Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2022 году первый случай присасывания клеща был зарегистрирован в конце марта в Заводоуковске. В мае в регионе был зафиксирован первый случай заболевания клещевым боррелиозом.

В Тюменской области обработают от клещей 6,5 тысяч гектар земли
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Клещи#Клещевой энцефалит#Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область
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