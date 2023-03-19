В Тюмени обработку от клещей проведут в мае

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
Как сообщили «Нашему Городу» в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, акарицидные обработки за весь весенне-летний период будут проведены несколько раз.
В ведомстве отметили, что в регионе в этом году планируют привить от клещевого энцефалита около 73 тысяч человек. На данный момент курс вакцинации прошли 13 тысяч жителей Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2022 году первый случай присасывания клеща был зарегистрирован в конце марта в Заводоуковске. В мае в регионе был зафиксирован первый случай заболевания клещевым боррелиозом.