В Тюмени из окна дома на улице Николая Семенова выпал юноша

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
«Был жив — то лежал тихо, то пытался вскочить, бился головой и руками о землю, и кричал диким голосом. Прохожие вызвали скорую. Скорая приехала быстро», — сообщили тюменцы в группе «ЧС Тюмень».
«Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале февраля в Тюмени из окна дома на улице Геологоразведчиков выпал мужчина. К сожалению, он получил травмы несовместимые с жизнью.