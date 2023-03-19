В Тюмени из окна дома на улице Николая Семенова выпал юноша

В Тюмени из окна дома на улице Николая Семенова выпал молодой парень

В Тюмени сегодня днем из окна квартиры на четвертом этаже дома на улице Николая Семена выпал молодой человек. По сообщениям очевидцев, ЧП произошло в 12:40. На место происшествия была вызвана служба скорой помощи.

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