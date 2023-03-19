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Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

В Тюмени из окна дома на улице Николая Семенова выпал юноша

19 марта 2023, 08:38
Фото: 1MI

В Тюмени из окна дома на улице Николая Семенова выпал молодой парень

В Тюмени сегодня днем из окна квартиры на четвертом этаже дома на улице Николая Семена выпал молодой человек. По сообщениям очевидцев, ЧП произошло в 12:40. На место происшествия была вызвана служба скорой помощи.
Сюжет
Тюмень
Видео: 1MI
«Был жив — то лежал тихо, то пытался вскочить, бился головой и руками о землю, и кричал диким голосом. Прохожие вызвали скорую. Скорая приехала быстро», — сообщили тюменцы в группе «ЧС Тюмень».

«Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале февраля в Тюмени из окна дома на улице Геологоразведчиков выпал мужчина. К сожалению, он получил травмы несовместимые с жизнью.

Мужчина выпал из окна дома на Геологоразведчиков в Тюмени
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Человек выпал из окна#Скорая помощь#Тюмень#Тюменская область#Видео
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