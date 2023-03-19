В Тюмени ищут 34-летнего мужчину. Он пропал два дня назад

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
В ориентировке, распространенной ПО «ЛизааАлерт», указано, что когда его видели в последний раз, на нем был одет пуховик синего цвета, синяя шапка, джинсы, на ногах — черные ботинки.
«Рост 175 сантиметров, телосложение плотное, волосы темно-русые, глаза карие, борода. С собой имеется черная дорожная сумка и черно-синий рюкзак», — отмечено в ориентировке.
Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Фаниля Фаизова, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в деревне Есаулово Тюменского района пропала 5-летняя девочка. Ребенок днем ушел гулять и не вернулся домой. К счастью, малышку быстро нашли и вернули родителям.