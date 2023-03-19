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Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

В Тюмени ищут 34-летнего мужчину. Он пропал два дня назад

19 марта 2023, 10:04
Фото: ПО ЛизаАлерт

В Тюмени пропал 34-летний мужчина

В Тюмени пропал 34-летний Фаниль Фаизов. Мужчина ушел из дома 17 марта и после этого перестал выходить на связь с близкими.
Сюжет
Тюмень

В ориентировке, распространенной ПО «ЛизааАлерт», указано, что когда его видели в последний раз, на нем был одет пуховик синего цвета, синяя шапка, джинсы, на ногах — черные ботинки.

«Рост 175 сантиметров, телосложение плотное, волосы темно-русые, глаза карие, борода. С собой имеется черная дорожная сумка и черно-синий рюкзак», — отмечено в ориентировке.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Фаниля Фаизова, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в деревне Есаулово Тюменского района пропала 5-летняя девочка. Ребенок днем ушел гулять и не вернулся домой. К счастью, малышку быстро нашли и вернули родителям.

В тюменской деревне завершились поиски 5-летней девочки
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#Общество#Новости тюмени#Пропавшие#Поиск человека#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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