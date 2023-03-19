В СВО погиб судья из Тюмени. Он был добровольцем ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Тюменец служил в ЧВК «Вагнер». Ранее Александр Казаринов закончил Тюменский юридический институт МВД России. Долгие годы трудился на должности преподавателя, затем судьи Калининского районного суда Тюмени и адвоката.
Смертельное ранение он получил 27 февраля под Артемовском при выполнении боевого задания. Был посмертно награжден посмертно наградили «Орденом Мужества» и чёрным крестом ЧВК «Вагнер».
«Александр был чрезвычайно спокойным, добродушным, простым и открытым человеком, но с титановым стержнем, так как далеко не каждый решится стать добровольцем», — сообщили родные и друзья погибшего военного в сообществе «ЧС Тюмень».
Ранее «Наш Город» писал, что в Заводоуковске простились с Александром Морозовым, погибших в зоне СВО 27 февраля 2023 года.