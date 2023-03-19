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В СВО погиб судья из Тюмени. Он был добровольцем ЧВК «Вагнер»

19 марта 2023, 12:11
Фото: 1MI

На Донбассе погиб судья из Тюмени. Он был добровольцем

В Тюмени сегодня прошла церемония прощания с добровольцем Александром Казариновым, погибшим на Украине в ходе специальной военной операции.
Сюжет
Тюмень

Тюменец служил в ЧВК «Вагнер». Ранее Александр Казаринов закончил Тюменский юридический институт МВД России. Долгие годы трудился на должности преподавателя, затем судьи Калининского районного суда Тюмени и адвоката.

Смертельное ранение он получил 27 февраля под Артемовском при выполнении боевого задания. Был посмертно награжден посмертно наградили «Орденом Мужества» и чёрным крестом ЧВК «Вагнер».

«Александр был чрезвычайно спокойным, добродушным, простым и открытым человеком, но с титановым стержнем, так как далеко не каждый решится стать добровольцем», — сообщили родные и друзья погибшего военного в сообществе «ЧС Тюмень».

Ранее «Наш Город» писал, что в Заводоуковске простились с Александром Морозовым, погибших в зоне СВО 27 февраля 2023 года.

Житель Заводоуковска погиб на Донбассе
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Военные#Военнослужащие#Военная служба#Военные травмы#Военные действия#Тюмень#Тюменская область
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