В «Росводоканал Тюмень» назвали лучших сотрудников

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
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Updated Сегодня, 09:07
В год 20-летия группы компаний «Росводоканал» 20 лучших специалистов тюменского водоканала были удостоены звания «Лучший работник».
«Сегодня мы реализуем три концессионных соглашения. Ведем полномасштабную реконструкцию сетей, сооружений практически всей системы водоснабжения и водоотведения города Тюмени и Тюменского района. Таких объемов и темпов модернизации коммунальной инфраструктуры в нашем регионе еще не было», — отметила генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.
Напомним, что правительством региона и органами местного самоуправления города и района с тюменским водоканалом заключено три концессионных соглашения, в рамках которых прокладываются сотни километров сетей, проводится модернизация сооружений водоподготовки и очистки стоков.
«Тюменский водоканал — это надежный стратегический партнер, который не только вкладывает большие силы в развитие отрасли, но и создает рабочие места, а также вносит значительный вклад в развитие инвестиционного потенциала Тюменской области», — подчеркнул директор регионального департамента ЖКХ Семен Тегенцев.
Слаженное и конструктивное взаимодействие с тюменским водоканалом отметил и директор департамента городского хозяйства администрации Тюмени Владимир Кильтау: «Опыт, культура производства, ответственный подход к делу, которые передаются от поколения к поколению являются залогом успешности предприятия. Тюменский водоканал — один из лучших в стране. За опытом и профессиональными знаниями к вам едут коллеги со всей страны».
Значимость и качество работы «Росводоканал Тюмень» отметил и заместитель главы Тюменского района Артем Чертов. Он подчеркнул, что на предприятии работают прекрасные профессионалы.
На корпоративной Доске почета размещены имена и портреты 20-ти лучших сотрудников предприятия 2023 года: оператор на фильтрах Велижанских водоочистных сооружений Ирина Александрова, слесарь-ремонтник цеха по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района Камиль Даминов, начальник смены Метелевских водоочистных сооружений Наталья Кряжева, водитель Николай Резинкин, водитель Сергей Суровцев, начальник участка цеха по эксплуатации водопроводных сетей Евгений Черкасов, машинист насосных установок цеха по эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения Андрей Щедров, начальник смены цеха очистки сточных вод Наталья Пакшинцева, начальник электротехнической лаборатории Денис Яковлев, мастер цеха по эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения Александр Барков, оператор установок по обезвоживанию осадка цеха очистки сточных вод Роман Маркадеев, ведущий инженер-химик центральной аналитической лаборатории Марина Репина, слесарь-ремонтник цеха ремонта оборудования Андрей Хижняк, мастер цеха по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций Владимир Афлетунов, машинист автогрейдера Валерий Поспелов, слесарь цеха по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций Алексей Гальченко, инженер по надзору за строительством Глеб Жигалов, контролер водопроводного хозяйства Виктория Завьялова, ведущий специалист отдела по работе с юридическими лицами Алена Лазоренко, ведущий инженер производственного отдела Ольга Мамаева.