В «Росводоканал Тюмень» назвали лучших сотрудников

На корпоративной Доске почета размещены имена и портреты 20-ти лучших сотрудников предприятия 2023 года: оператор на фильтрах Велижанских водоочистных сооружений Ирина Александрова, слесарь-ремонтник цеха по обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения Тюменского района Камиль Даминов, начальник смены Метелевских водоочистных сооружений Наталья Кряжева, водитель Николай Резинкин, водитель Сергей Суровцев, начальник участка цеха по эксплуатации водопроводных сетей Евгений Черкасов, машинист насосных установок цеха по эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения Андрей Щедров, начальник смены цеха очистки сточных вод Наталья Пакшинцева, начальник электротехнической лаборатории Денис Яковлев, мастер цеха по эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения Александр Барков, оператор установок по обезвоживанию осадка цеха очистки сточных вод Роман Маркадеев, ведущий инженер-химик центральной аналитической лаборатории Марина Репина, слесарь-ремонтник цеха ремонта оборудования Андрей Хижняк, мастер цеха по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций Владимир Афлетунов, машинист автогрейдера Валерий Поспелов, слесарь цеха по эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций Алексей Гальченко, инженер по надзору за строительством Глеб Жигалов, контролер водопроводного хозяйства Виктория Завьялова, ведущий специалист отдела по работе с юридическими лицами Алена Лазоренко, ведущий инженер производственного отдела Ольга Мамаева.