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Published Сегодня, 16:24

Modified Сегодня, 18:09

Updated Сегодня, 18:09

На базе поликлиники В Тюменской области открылся центр для мужчин

19 марта 2023, 16:24
Фото: Здравоохранение Ьюменской области

В поликлинике Тобольска открылся центр амбулаторной урологической помощи

В центральной ОБ № 3 Тобольска открылся центр по выявлению урологических заболеваний с хорошей диагностической базой, в котором пациентам предлагают помощь многопрофильные специалисты, сообщают в областном Департаменте здравоохранения.

Одна из важнейших задач центра — выявить онкологические патологии мочеполовых органов с помощью аппарата УЗИ и эндоскопа, а также вылечить связанные с ними заболевания.

По результатам исследования МРТ, пациентам с подозрением на рак простаты проводят биопсию. С помощью цифрового эндоскопа проверить состояние своего здоровья могут более 6 пациентов в неделю, причем как мужчины, так и женщины.

Александр Вакатов, заведующий центром, отметил, что открытие  учреждения позволило сделать медпомощь для жителей Тобольска доступнее.

Ранее «Наш город» писал, что тюменкам выдают электронные родовые сертификаты. В настоящее время их получили более 9 тысяч жительниц региона.

 

 

Жительницам Тюмени выдают сертификаты на посещение врачей
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#Елена Чебоксарова#Урология#Пациенты#Больные#Врач#Медики#Тобольск#Тюменская область
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