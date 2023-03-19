На базе поликлиники В Тюменской области открылся центр для мужчин

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
Одна из важнейших задач центра — выявить онкологические патологии мочеполовых органов с помощью аппарата УЗИ и эндоскопа, а также вылечить связанные с ними заболевания.
По результатам исследования МРТ, пациентам с подозрением на рак простаты проводят биопсию. С помощью цифрового эндоскопа проверить состояние своего здоровья могут более 6 пациентов в неделю, причем как мужчины, так и женщины.
Александр Вакатов, заведующий центром, отметил, что открытие учреждения позволило сделать медпомощь для жителей Тобольска доступнее.
Ранее «Наш город» писал, что тюменкам выдают электронные родовые сертификаты. В настоящее время их получили более 9 тысяч жительниц региона.