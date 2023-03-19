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У скульптуры дворнику в Тюмени проржавела обувь. Фото

19 марта 2023, 11:36
Фото: тг-канал Наш Город

У памятника дворнику в Тюмени проржавела обувь

Весна принесла департаменту городского хозяйства администрации Тюмени новые потери — у металлической скульптуры «Дворник», расположенной на перекрестке улиц Володарского и Профсоюзной проржавела обувь. Теперь памятнику требуется срочная реставрация.
Сюжет
Тюмень
Фото: тг-канал Наш Город

Скульптура «Дворник», представляющая из себя бородатого мужичка в фуражке, куртке с эмблемой «72», фартуке с заплатами и метлой в руках появилась в Тюмени в 2009 году. Памятник из сплава латуни, меди, железа и стали было решено установить в связи с тем, что областная столица неоднократно была отмечена правительством России, как один из самых благоустроенных городов России.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюмень поднялась на 14 место в конкурсе Город России. Национальный выбор». Среди городов УрФО областная столица занимает лидирующие позиции.

Тюмень вышла в лидеры среди городов УрФО в рейтинге «Город России»
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#Скульптура#Памятники#Памятник#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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