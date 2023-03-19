У скульптуры дворнику в Тюмени проржавела обувь. Фото

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Скульптура «Дворник», представляющая из себя бородатого мужичка в фуражке, куртке с эмблемой «72», фартуке с заплатами и метлой в руках появилась в Тюмени в 2009 году. Памятник из сплава латуни, меди, железа и стали было решено установить в связи с тем, что областная столица неоднократно была отмечена правительством России, как один из самых благоустроенных городов России.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюмень поднялась на 14 место в конкурсе Город России. Национальный выбор». Среди городов УрФО областная столица занимает лидирующие позиции.