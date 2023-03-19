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Тюменская лыжница Елизавета Пантрина завоевала серебро на Чемпионате России. Видео

19 марта 2023, 08:26
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Тюменка Елизавета Пантрина завоевала серебро на Чемпионате России по лыжным гонкам

Тюменская лыжница Елизавета Пантрина завоевала серебро в скиатлоне на Чемпионате России по лыжным гонкам. Соревнования состоялись сегодня в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».
Сюжет
Тюмень
Видео: Информационный центр Правительства Тюменской области

Скиатлон состоял из двух этапов: гонки классическим ходом и забега в свободном стиле. В общей сложности лыжницы преодолели дистанцию в 15 километров.

Честь Тюменской области отстаивали Екатерина Смирнова, Алиса Жамбалова, Анна Грухвина, Елизавета Пантрина, Анна Хоботова, Виктория Невьянцева и Полина Буравлева.

По итогам гонки в тюменской Елизавета Пантрина заняла второй место. Золотую медаль соревнований завоевала Наталья Непряева из Архангельской области, на третьем месте расположилась Анастасия Кулешова, представляющая Нижегородскую область — Республику Мордовия.

Ранее «Наш Город» писал, что биатлонист Александр Поварницын, представляющий Тюменскую область, занял третье место по итогам гонки преследования на 12,5 километров PARI Кубка Содружества в «Жемчужине Сибири».

 

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Центр лыжного спорта Жемчужина#Жемчужина Сибири#Спорт#Лыжные гонки#Лыжники#Тюмень#Тюменская область#Видео
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