Тюменская лыжница Елизавета Пантрина завоевала серебро на Чемпионате России. Видео

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Скиатлон состоял из двух этапов: гонки классическим ходом и забега в свободном стиле. В общей сложности лыжницы преодолели дистанцию в 15 километров.
Честь Тюменской области отстаивали Екатерина Смирнова, Алиса Жамбалова, Анна Грухвина, Елизавета Пантрина, Анна Хоботова, Виктория Невьянцева и Полина Буравлева.
По итогам гонки в тюменской Елизавета Пантрина заняла второй место. Золотую медаль соревнований завоевала Наталья Непряева из Архангельской области, на третьем месте расположилась Анастасия Кулешова, представляющая Нижегородскую область — Республику Мордовия.
Ранее «Наш Город» писал, что биатлонист Александр Поварницын, представляющий Тюменскую область, занял третье место по итогам гонки преследования на 12,5 километров PARI Кубка Содружества в «Жемчужине Сибири».