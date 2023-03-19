Тюмень вышла в лидеры среди городов УрФО в рейтинге «Город России»

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Челябинск, Екатеринбург и Ханты-Мансийск находятся на тридцатых позициях рейтинга, Курган- на 49 месте, Салехард — на 56.
Первое место в рейтинге занимает Нальчик с 62 тысячами голосов, на второй и третьей позиции расположились Владивосток и Севастополь — у этих городов по 27 тысяч голосов.
Конкурс «Город России. Национальный выбор» стартовал в начале января 2023 года. Голосование за «Город России-2023» продлится до конца года.
Участие в голосовании могут принять все желающие. Сделать выбор можно на сайте город-россии.рф.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область заняла лидирующую позицию среди регионов России по количеству жилья, построенного за счет инфраструктурных кредитов.