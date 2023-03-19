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Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Тюмень вышла в лидеры среди городов УрФО в рейтинге «Город России»

19 марта 2023, 10:53
Фото: город-россии.рф

Тюмень лидирует среди городов УрФО в рейтинге «Город России»

Тюмень набрала более 6 тысячи голосов и поднялась на 14 место в конкурсе «Город России. Национальный выбор». Среди городов Уральского федерального округа областная столица занимает лидирующие позиции.
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Тюмень

Челябинск, Екатеринбург и Ханты-Мансийск находятся на тридцатых позициях рейтинга, Курган- на 49 месте, Салехард — на 56.

Первое место в рейтинге занимает Нальчик с 62 тысячами голосов, на второй и третьей позиции расположились Владивосток и Севастополь — у этих городов по 27 тысяч голосов.

Конкурс «Город России. Национальный выбор» стартовал в начале января 2023 года. Голосование за «Город России-2023» продлится до конца года.

Участие в голосовании могут принять все желающие. Сделать выбор можно на сайте город-россии.рф.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область заняла лидирующую позицию среди регионов России по количеству жилья, построенного за счет инфраструктурных кредитов.

Наш регион лидирует по строительству объектов за счёт инфраструктурных кредитов
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Конкурсы#Тюмень#Тюменская область
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