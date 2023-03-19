Тюмень становится одной из модных столиц Сибири

«Наша индустрия на подъеме. Это касается тех, кто работает как на узкую, так и на широкую аудиторию. Сейчас в тюменском ЦУМе представлены коллекции более 60 российских дизайнеров, и обсуждается вопрос дальнейшего расширения наших площадей. Мы всегда рады сотрудничеству с местными модельерами. И взаимный интерес есть. На данный момент рассматриваем три новые заявки: одну из Екатеринбурга, две из Тюмени», — отметила руководитель проекта «Улица российских дизайнеров» в ЦУМе Оксана Филиппова.