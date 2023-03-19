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Posted 19 марта 11:01

Published 19 марта 11:01

Modified Вчера, 23:55

Updated Вчера, 23:55

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Тюмень становится одной из модных столиц Сибири

19 марта 2023, 11:01
Фото: 1MI
В Тюмени 21 марта открывается «Неделя моды. Сибирь». На ней будут представлены коллекции дизайнеров из Тюмени, Екатеринбурга, Москвы, Свердловской области и Югры, сообщает пресс-служба правительства региона.

Участие в модном мероприятии примут российские дизайнеры, владельцы шоурумов, представители профильных образовательных учреждений, производители одежды, тканей и фурнитуры и другие профессионалы индустрии.

Помимо новых коллекций у гостей будет возможность поближе познакомиться с историей моды. Недавно в ЦУМе открылась выставка «По тюменской мостовой», где представлены верхняя одежда, шляпы, сумочки и аксессуары горожан 19–20 веков.

«Наша индустрия на подъеме. Это касается тех, кто работает как на узкую, так и на широкую аудиторию. Сейчас в тюменском ЦУМе представлены коллекции более 60 российских дизайнеров, и обсуждается вопрос дальнейшего расширения наших площадей. Мы всегда рады сотрудничеству с местными модельерами. И взаимный интерес есть. На данный момент рассматриваем три новые заявки: одну из Екатеринбурга, две из Тюмени», — отметила руководитель проекта «Улица российских дизайнеров» в ЦУМе Оксана Филиппова.

После «Недели моды. Сибирь», 29–30 апреля, в областной столице запланировано сибирское модное шоу «Нехолодно. Тюмень. Модные сезоны». Главный гость шоу известный российский дизайнер и имиджмейкер Влад Лисовец.

Стоит отметить, что мероприятия такого формата способствуют не только развитию индустрии и новым бизнес-связям, но и делают Тюмень еще более привлекательной для туристов. А это одно из самых перспективных направлений в Тюменской области.

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