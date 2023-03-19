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Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Под Тюменью откроют новую базу отдыха и ресторан

19 марта 2023, 07:33
Фото: 1MI

Под Тюменью появится новая база отдыха с рестораном

Под Тюменью в этом году планируют открыть новую базу отдыха. Загородный клуб обустроят в районе деревни Патрушево. Возведением объекта займмется компания-застройщик «Создатели».
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Тюмень

По замыслу авторов проекта, на территории базы отдыха расположатся домики для гостей, прогулочная площадка и концептуальный ресторан. По планам застройщика, работать загородный клуб начнет в конце 2023 года, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти выставили на торги за 135 миллионов рублей арестованную базу отдыха компании «Сибстройсервис», расположенную в районе озера Андреевское. Общая площадь земельного участка составляет 5,5 тысяч квадратных метров.

 

В Тюмени за 135 миллионов рублей выставлена на торги база отдыха на озере Андреевском
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#База отдыха#Зоны отдыха#Тюмень#Строительство#Тюменская область
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