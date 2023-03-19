Под Тюменью откроют новую базу отдыха и ресторан

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
По замыслу авторов проекта, на территории базы отдыха расположатся домики для гостей, прогулочная площадка и концептуальный ресторан. По планам застройщика, работать загородный клуб начнет в конце 2023 года, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти выставили на торги за 135 миллионов рублей арестованную базу отдыха компании «Сибстройсервис», расположенную в районе озера Андреевское. Общая площадь земельного участка составляет 5,5 тысяч квадратных метров.