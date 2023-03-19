Итоги недели: последнее слово Бранденбург, рост коррупции, отказ от бронежилетов

В 2017 году председатель управления СБРР Григорий Романюта предложил Инессе стать его заместителем, но для этого ей требовалось дождаться, когда он выкупит банк. Позже новому зампредседателю сообщили, что банк не пройдёт проверку ЦБ, и предложили ограбить его, возложив на женщину обязанности руководителя отдела кассовых операций, на правах которого она взяла у кассира ключ от сейфа и забрала 561 миллион рублей. Это было зафиксировано на видеокамеры.