Итоги недели: последнее слово Бранденбург, рост коррупции, отказ от бронежилетов

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
В Калининском районном суде Инессе Бранденбург, которая обвиняется в совершении кражи из банка на сумму более 560 млн рублей, дали последнее слово.
Женщина рассказала, что деньги, которые она получила в результате ограбления, у неё по иронии судьбы забрали подельники, и принесла искренние извинения за совершенное преступление. Инесса поделилась, что после него более трех лет боялась каждого стука в дверь, тяжело заболела, и сейчас у неё без поддержки остаётся единственный сын-студент, которого она воспитывала без отца.
Женщину приговорили к заключению на 4 года.
Инесса Бранденбург — финансист по специальности, работала в финансовых и лесопромышленных организациях. Уже в начале 2000-х местные журналисты писали о том, что она помогала другим получать крупные кредиты и впоследствии списывать их не без собственной выгоды.
В 2017 году председатель управления СБРР Григорий Романюта предложил Инессе стать его заместителем, но для этого ей требовалось дождаться, когда он выкупит банк. Позже новому зампредседателю сообщили, что банк не пройдёт проверку ЦБ, и предложили ограбить его, возложив на женщину обязанности руководителя отдела кассовых операций, на правах которого она взяла у кассира ключ от сейфа и забрала 561 миллион рублей. Это было зафиксировано на видеокамеры.
Исходя из годового отчёта областной прокуратуры, в нашем регионе отмечается рост коррупции: количество тяжких и особо тяжких преступлений выросло с 338 до 426.
В правоохранительных органах сообщили, что за прошлый год было возбуждено 28 уголовных дел по данному факту. К ответственности привлекли начальника УГИБДД УМВД РФ региона А.Г. Селюнина, замначальника УФСИН РФ по Тюменской области А.А. Рукосмотрова, а также бывшего руководителя управления Восточного округа А.Н. Сухомяткина.
Сотрудники завода сообщили, что они решили перенастроиться на производство снегоболотоходов «Росомаха», поскольку на предприятии не получилось наладить работу цехов. Об этом рассказали менеджеры по продажам завода изданию «РБК Тюмень».
ООО «Тюменский завод вездеходной техники» работает уже более 10 лет. Продукцию, которую он изготавливает, поставляют в СНГ.