Жительница Тюмени прождала скорую помощь всю ночь

Также тюменцы добавили, что работники службы скорой помощи не виноваты в том, что не хватает кадров, машин. Кроме того, все вызовы в службу делятся по категориям срочности — экстренные и неотложные. Экстренные — это ситуации, когда есть угроза для жизни человека