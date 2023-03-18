nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:15

Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

Жительница Тюмени прождала скорую помощь всю ночь

18 марта 2023, 05:15
Фото: 1MI

Жительница Тюмени прождала скорую помощь почти шесть часов

Жительница Тюмени пожаловалась на работу медиков скорой помощи. По словам горожанки, ночью она обратилась к врачам с сильными болями. Однако до утра машина так и не приехала.
Сюжет
Тюмень
«Сегодня в 2:05 я вызвала бригаду скорой помощи. Боли были сильные. Время утро 7:50, машина скорой помощи все еще не приехала. Все это время я им звонила. Операторы говорили — терпите, есть более важные вызовы. Вели себя, на мой взгляд, крайне по-хамски. На вопрос, где доктор, мне сказали, что сейчас дадут номер чата в Viber, где можно будет проконсультироваться относительно болей. Это вообще, что такое происходит? А теперь вопрос, когда уже у нас начнут работать оперативно, когда уже будут к людям относиться нормально? Что значит, нет машин скорой помощи, куда делись они?», — возмутилась женщина в обществе «ЧС Тюмень».

В комментариях под постом тюменцы отметили, что нужно было не ждать скорую, а самостоятельно ехать в больницу.

«Всегда сами добираемся до больницы, единственное что узнаю — какая дежурная больница. Так быстрее, чем ждать скорую помощь», — написала Елена Л.
«Вызывали маме. С 11-ти часов вечера ждали до 7 утра. Потом еще в приемнике пять часов пробыли. Это ненормально», — отметила Наталья З.

Также тюменцы добавили, что работники службы скорой помощи не виноваты в том, что не хватает кадров, машин. Кроме того, все вызовы в службу делятся по категориям срочности — экстренные и неотложные. Экстренные — это ситуации, когда есть угроза для жизни человека

«Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что медики тюменской областной клинической больницы спасли ребенка с менингококковым менингитом. Годовалый ребенок поступил в лечебное учреждение в тяжелом состоянии. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Тюменские врачи спасли годовалого ребенка с менингитом
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Тюмень#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#Жалобы#Скорая помощь#Врачи
Подпишитесь
В регионе отмечается резкий рост коррупции
Вчера, 06:13
В регионе регистрируется все больше детских суицидов
Вчера, 06:20
Водителя тюменской молочной компании придавило автомобилем
Вчера, 05:19
В регионе выросло число убийств и изнасилований
16 марта 12:10
На тюменской трассе вспыхнул внедорожник
Вчера, 04:12
Нового адвоката Бережного вынудили удалить все публикации из социальных сетей
Вчера, 03:39