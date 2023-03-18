Жительница Тюмени прождала скорую помощь всю ночь

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:17
«Сегодня в 2:05 я вызвала бригаду скорой помощи. Боли были сильные. Время утро 7:50, машина скорой помощи все еще не приехала. Все это время я им звонила. Операторы говорили — терпите, есть более важные вызовы. Вели себя, на мой взгляд, крайне по-хамски. На вопрос, где доктор, мне сказали, что сейчас дадут номер чата в Viber, где можно будет проконсультироваться относительно болей. Это вообще, что такое происходит? А теперь вопрос, когда уже у нас начнут работать оперативно, когда уже будут к людям относиться нормально? Что значит, нет машин скорой помощи, куда делись они?», — возмутилась женщина в обществе «ЧС Тюмень».
В комментариях под постом тюменцы отметили, что нужно было не ждать скорую, а самостоятельно ехать в больницу.
«Всегда сами добираемся до больницы, единственное что узнаю — какая дежурная больница. Так быстрее, чем ждать скорую помощь», — написала Елена Л.
«Вызывали маме. С 11-ти часов вечера ждали до 7 утра. Потом еще в приемнике пять часов пробыли. Это ненормально», — отметила Наталья З.
Также тюменцы добавили, что работники службы скорой помощи не виноваты в том, что не хватает кадров, машин. Кроме того, все вызовы в службу делятся по категориям срочности — экстренные и неотложные. Экстренные — это ситуации, когда есть угроза для жизни человека
«Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что медики тюменской областной клинической больницы спасли ребенка с менингококковым менингитом. Годовалый ребенок поступил в лечебное учреждение в тяжелом состоянии. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.