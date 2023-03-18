Жительница Тюмени купила в магазине маринованные огурцы, фаршированные червями

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
«Сижу в холодном поту и представляю: сколько я их таких уже съела. Часто покупала такие огурцы. Огурец сохранила, как отойду от шока, буду думать куда и кому жаловаться», — написала горожанка.
В комментариях под опубликованным постом тюменцы посоветовали обратиться с претензией к производителю, контакты которого указаны на банке с соленьями, а также в Роспотребнадзор.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последнюю неделю подешевели свежие огурцы — их стоимость снизилась с 233 рублей до 204 рублей за килограмм. Также снизилась стоимость бананов и яблок.