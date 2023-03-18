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Published Сегодня, 05:36

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Updated Сегодня, 05:38

Жительница Тюмени купила в магазине маринованные огурцы, фаршированные червями

18 марта 2023, 05:36
Фото: ЧС Тюмень

Жительница Тюмени купила в магазине огурцы, фаршированные червями

Маринованные огурцы с необычной начинкой купила жительница Тюмени в известной сети магазинов. В банке с соленьями женщина обнаружила личинок. Фотографии находки тюменка опубликовала в социальных сетях.
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Тюмень
«Сижу в холодном поту и представляю: сколько я их таких уже съела. Часто покупала такие огурцы. Огурец сохранила, как отойду от шока, буду думать куда и кому жаловаться», — написала горожанка.

В комментариях под опубликованным постом тюменцы посоветовали обратиться с претензией к производителю, контакты которого указаны на банке с соленьями, а также в Роспотребнадзор.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последнюю неделю подешевели свежие огурцы — их стоимость снизилась с 233 рублей до 204 рублей за килограмм. Также снизилась стоимость бананов и яблок.

В Тюменской области подорожали лук и картофель, но подешевели огурцы
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Магазины#Просроченные продукты#Продукты#Продукты питания#Опасные продукты#Тюмень#Жалобы#Тюменская область
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