В Тюменской области за год услуги туризма подорожали на 58%

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
По данным Тюменьстата, за год в регионе стоимость на некоторые виды услуг выросла на 58%. В частности, на услуги туристической сферы. Медицинские услуги стали стоить дороже на 13,1%, жилищно-коммунальные — на 12,5%, услуги сферы культуры выросли в цене на 12,7%, бытовые и телекоммуникационные — на 11%.
Услуги правового характера подорожали на 7,3%, образования — на 3,8%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области стоимость путевок в Турцию подорожала до 150-180 тысяч рублей. За такую цену туроператоры предлагают недельные туры на двоих на майские каникулы.