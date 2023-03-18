nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

В Тюменской области за год услуги туризма подорожали на 58%

18 марта 2023, 07:33
Фото: 1MI

В Тюменской области за год услуги зарубежного туризма подорожали на 58%

Более 12,8 миллиардов рублей потратили в январе 2023 года жители Тюменской области на платные услуги. Это на 1,3 миллиарда рублей больше, чем в январе 2022 года.

По данным Тюменьстата, за год в регионе стоимость на некоторые виды услуг выросла на 58%. В частности, на услуги туристической сферы. Медицинские услуги стали стоить дороже на 13,1%, жилищно-коммунальные — на 12,5%, услуги сферы культуры выросли в цене на 12,7%, бытовые и телекоммуникационные — на 11%.

Услуги правового характера подорожали на 7,3%, образования — на 3,8%.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области стоимость путевок в Турцию подорожала до 150-180 тысяч рублей. За такую цену туроператоры предлагают недельные туры на двоих на майские каникулы.

 

 

Стоимость майских туров из Тюмени в Турцию выросла до 180 тысяч рублей
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
В регионе отмечается резкий рост коррупции
Вчера, 06:13
В регионе регистрируется все больше детских суицидов
Вчера, 06:20
Водителя тюменской молочной компании придавило автомобилем
Вчера, 05:19
В регионе выросло число убийств и изнасилований
16 марта 12:10
На тюменской трассе вспыхнул внедорожник
Вчера, 04:12
Нового адвоката Бережного вынудили удалить все публикации из социальных сетей
Вчера, 03:39