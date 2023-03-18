В Тюменской области за год услуги туризма подорожали на 58%

По данным Тюменьстата, за год в регионе стоимость на некоторые виды услуг выросла на 58%. В частности, на услуги туристической сферы. Медицинские услуги стали стоить дороже на 13,1%, жилищно-коммунальные — на 12,5%, услуги сферы культуры выросли в цене на 12,7%, бытовые и телекоммуникационные — на 11%.