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Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

В тюменском департаменте здравоохранения пояснили, почему не приезжает скорая помощь

18 марта 2023, 11:31
Фото: 1MI

Тюменские чиновники пояснили, почему к больным не приезжает скорая помощь

Тюменке, прождавшей всю ночь бригаду скорой помощи, пообещали разобраться в сложившейся ситуации. Такой ответ опубликовали чиновники департамента здравоохранения Тюменской области в комментариях под постом возмущенной горожанки.
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Тюмень
«Чтобы разобраться детально по вашему вопросу/проблеме, направьте, пожалуйста, на официальную почту скорой медицинской помощи [email protected] следующую информацию: дата и адрес вызова, ФИО пациента, подробно изложите информацию по вызову», — отметили чиновники.

В свою очередь «Нашему Городу» пояснили в депздраве, что все вызовы на станцию скорой помощи делятся на два типа по категориям срочности — экстренные и неотложные.

«Экстренные — это ситуации, когда имеетсся угроза для жизни человека: например, нарушения дыхания, сознания, кровотечения. Вызов будет передан бригаде скорой помощи безотлагательно, время прибытия в пределах 20 минут с учетом транспортной загруженности. Если нет острых нарушений функционирования жизненно важных органов и систем, в том числе при длительном хроническом болевом синдроме вызовы классифицируются как неотложные и передаются в поликлинику. К таким ситуациям относится повышение артериального давления, температуры, боль в пояснице и т. д», — сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

И добавили, что диспетчер в конце разговора информирует пациента или вызывающего, что к ним будет направлен медик из поликлиники. Также дублируются вызовы в неотложной помощи и для скорой: бригады выезжают по мере освобождения с экстренных вызовов.

Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени прождала бригаду скорой помощи около шести часов. Женщина обратилась к медикам с сильными болями.

Жительница Тюмени прождала скорую помощь всю ночь
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Департамент здравоохранения#Скорая помощь#Пациенты#Больные#Жалобы#Тюменская область
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