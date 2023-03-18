В тюменском департаменте здравоохранения пояснили, почему не приезжает скорая помощь

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
«Чтобы разобраться детально по вашему вопросу/проблеме, направьте, пожалуйста, на официальную почту скорой медицинской помощи [email protected] следующую информацию: дата и адрес вызова, ФИО пациента, подробно изложите информацию по вызову», — отметили чиновники.
В свою очередь «Нашему Городу» пояснили в депздраве, что все вызовы на станцию скорой помощи делятся на два типа по категориям срочности — экстренные и неотложные.
«Экстренные — это ситуации, когда имеетсся угроза для жизни человека: например, нарушения дыхания, сознания, кровотечения. Вызов будет передан бригаде скорой помощи безотлагательно, время прибытия в пределах 20 минут с учетом транспортной загруженности. Если нет острых нарушений функционирования жизненно важных органов и систем, в том числе при длительном хроническом болевом синдроме вызовы классифицируются как неотложные и передаются в поликлинику. К таким ситуациям относится повышение артериального давления, температуры, боль в пояснице и т. д», — сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.
И добавили, что диспетчер в конце разговора информирует пациента или вызывающего, что к ним будет направлен медик из поликлиники. Также дублируются вызовы в неотложной помощи и для скорой: бригады выезжают по мере освобождения с экстренных вызовов.
Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени прождала бригаду скорой помощи около шести часов. Женщина обратилась к медикам с сильными болями.