В Тюмени за 135 миллионов рублей выставлена на торги база отдыха на озере Андреевском

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
В документах к лоту, опубликованных на портале ГИС «Торги» указано, что имущество в виде земельного участка площадью 5,5 тысяч квадратных метров, нежилых зданий площадью 865,7 квадратов, 43,2 квадратных метра, 140,4 и 96,2 квадрата оценено в размере 113,58 миллионов рублей.
На территории расположены: баня, детский городок, спортивная зона, пост охраны. По периметру капитальный кирпичный забор. Внутренняя отделка в классическом стиле, при ремонте использованы дорогостоящие и качественные материалы
«Имущество передается в течение пяти дней после заключения договора с победителем аукциона», — указано в сопроводительной документации.
Ранее «Наш Город» писал, что базу отдыха на Андреевском компании «Сибстройсервис» на продажу уже выставляли в июне 2022 года. Тогда объявление было опубликовано на Авито. Стоимость составляла 64 миллиона рублей.