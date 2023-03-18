nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

В Тюмени за 135 миллионов рублей выставлена на торги база отдыха на озере Андреевском

18 марта 2023, 10:23
Фото: 1MI

В Тюмени на торги за 135 миллионов выставили арестованную базу отдыха на Андреевском

Тюменские власти выставили на торги за 135 миллионов рублей базу отдыха, расположенную на озере Андреевское. Арестованное имущество принадлежит компании «Сибстройсервис».
Сюжет
Тюмень

В документах к лоту, опубликованных на портале ГИС «Торги» указано, что имущество в виде земельного участка площадью 5,5 тысяч квадратных метров, нежилых зданий площадью 865,7 квадратов, 43,2 квадратных метра, 140,4 и 96,2 квадрата оценено в размере 113,58 миллионов рублей.

На территории расположены: баня, детский городок, спортивная зона, пост охраны. По периметру капитальный кирпичный забор. Внутренняя отделка в классическом стиле, при ремонте использованы дорогостоящие и качественные материалы

«Имущество передается в течение пяти дней после заключения договора с победителем аукциона», — указано в сопроводительной документации.

Ранее «Наш Город» писал, что базу отдыха на Андреевском компании «Сибстройсервис» на продажу уже выставляли в июне 2022 года. Тогда объявление было опубликовано на Авито. Стоимость составляла 64 миллиона рублей.

В Тюмени не могут продать арестованную автопарковку «Сибстройсервиса»
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Торги#Имущество на торги#Банкротство#Арест имущества#Тюмень#Сибстройсервис#Тюменская область
Подпишитесь
В регионе отмечается резкий рост коррупции
Вчера, 06:13
В регионе регистрируется все больше детских суицидов
Вчера, 06:20
Водителя тюменской молочной компании придавило автомобилем
Вчера, 05:19
В регионе выросло число убийств и изнасилований
16 марта 12:10
На тюменской трассе вспыхнул внедорожник
Вчера, 04:12
Нового адвоката Бережного вынудили удалить все публикации из социальных сетей
Вчера, 03:39