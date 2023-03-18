В Тюмени за 135 миллионов рублей выставлена на торги база отдыха на озере Андреевском

В документах к лоту, опубликованных на портале ГИС «Торги» указано, что имущество в виде земельного участка площадью 5,5 тысяч квадратных метров, нежилых зданий площадью 865,7 квадратов, 43,2 квадратных метра, 140,4 и 96,2 квадрата оценено в размере 113,58 миллионов рублей.