В Тюмени появились сразу две новые улицы

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Инициативу назвать улицу в честь Юрия Рогачева предложили в союзе строителей региона, а в честь Игоря Комиссарова — в ГАУ Северного Зауралья.
Рогачев Юрий Михайлович — второй секретарь Тюменского облкома КПСС. При нем активно развивалась строительная отрасль, за что его удостоилт звания «Заслуженный строитель РФ». На портале «Я решаю» за Рогачева проголосовали около 270 человек из 287 опрошенных тюменцев.
Игорь Комиссаров был профессором Государственного аграрного университета Северного Заруалья, обладателем государственных наград СССР и РФ. За идею назвать улицу его именем также проголосовало большинство горожан.
Ранее «Наш город» писал, что в администрации Тюмени ресторгли контракт со Свердловской фирмой на снос долгостроя по улице Герцена, поскольку подрядная организация нарушила сроки исполнения договора.