В Тюмени появились сразу две новые улицы

Рогачев Юрий Михайлович — второй секретарь Тюменского облкома КПСС. При нем активно развивалась строительная отрасль, за что его удостоилт звания «Заслуженный строитель РФ». На портале «Я решаю» за Рогачева проголосовали около 270 человек из 287 опрошенных тюменцев.